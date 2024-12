Retegui out, chi gioca nell'Atalanta al suo posto: da Pasalic a Zaniolo, le opzioni di Gasperini

L'Atalanta perde Retegui per almeno due settimane: Gasperini ha diverse soluzioni in attacco, chi giocherà con la Lazio.

Alla vigilia di Natale è arrivata una brutta notizia per l'Atalanta e Mateo Retegui: l'attaccante italo-argentino infatti deve fermarsi per un po' di tempo a causa del problema muscolare accusato contro l'Empoli nell'ultima partita di campionato.

Gli esami strumentali effettuati dal giocatore hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Sicuramente salterà la partita con la Lazio e anche l'impegno in Supercoppa contro l'Inter a inizio gennaio.

Gian Piero Gasperini sarà chiamato quindi a sostituirlo, anche se in stagione ha già fatto più volte a meno di Retegui.

Il tecnico può contare su tante opzioni offensive per "rimpiazzare" il centravanti: Pasalic è la prima soluzione ma non l'unica. Ecco chi e come può sostituire Retegui.