Le condizioni di Retegui dopo gli esami: è lesione per il centravanti dell'Atalanta. Quando torna in campo e i tempi di recupero

Pessime notizie per la Dea, che perde il proprio centravanti dopo l'infortunio rimediato domenica contro l'Empoli: quando sarà il rientro in campo.

Mateo Retegui ha svolto gli aggiornamenti del caso dopo l'infortunio muscolare rimediato domenica durante il primo tempo di Atalanta-Empoli. E le notizie, per la Dea e per lo stesso calciatore, non sono confortanti.

Lesione muscolare: questo è il verdetto degli esami a cui si è sottoposto Retegui. La diagnosi peggiore, dopo che in un primo momento, a caldo, il club aveva parlato di risentimento.

Retegui salterà così non soltanto la prossima partita di campionato, in programma sabato 28 dicembre in casa della Lazio, ma anche le successive. Supercoppa Italiana in Arabia Saudita compresa.