Retegui bomber da record: media migliore del Lautaro capocannoniere per far volare l’Atalanta

Con i 4 goal contro il Verona, l’attaccante è già a quota 20 in Serie A: uno in più rispetto a Lautaro nello stesso momento della passata stagione.

Tutti ai piedi di Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino ha trascinato anche oggi l’Atalanta e lo ha fatto come meglio non poteva, siglando quattro goal nel successo nerazzurro per 5-0 sul campo del Verona.

Bomber, leader e trascinatore: l’ex Genoa si conferma implacabile e, weekend dopo weekend, migliora il suo score personale con numeri davvero incredibili, numeri da record.

Sono già venti le reti realizzate solamente in Serie A: un percorso netto che lo porta a essere al primo posto della classifica marcatori del nostro campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Un dato che acquisisce ancora più valore se paragonato a quello di Lautaro Martinez nella passata stagione, chiusa come re dei bomber dall’argentino dell’Inter.