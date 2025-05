Respinto il ricorso della Salernitana sul rinvio dei playout di Serie B: la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, udienza il 10 giugno

Attesa la risoluzione del caso legato al Brescia, deferito dalla Procura FIGC: per il Coni "controversia con il contraddittorio fra tutte le parti".

Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha respinto il ricorso cautelare presentato dalla Salernitana contro il rinvio dei playout di Serie B, originariamente previsti per il 19 maggio.

Il club campano chiedeva l’annullamento del comunicato ufficiale n.211 della Lega Serie B, pubblicato il 18 maggio, definito dalla società “illegittimo, illogico e incoerente”.

La decisione del Collegio è giunta con una nota ufficiale in cui si afferma che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare e che la questione deve essere esaminata con pieno contraddittorio fra le parti.

L'udienza è stata fissata per il 10 giugno alle ore 12.30 davanti alla prima sezione del Collegio.