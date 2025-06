Renato Portaluppi sfida l'Inter: "Loro favoriti? Perché hanno più soldi, ma tutto dipenderà dalla testa"

L'allenatore del Fluminense, Renato Gaucho, riconosce la superiorità dell'Inter ma spiega il motivo: "Se vai al mercato con 1000 reais puoi comprare quello che vuoi".

Renato Gaucho, conosciuto in Italia come Renato Portaluppi, non ha mai avuto peli sulla lingua e anche alla vigilia di Inter-Fluminense non si smentisce.

L'allenatore della formazione brasiliana, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato il motivo per cui i nerazzurri vengono dati come favoriti.

Secondo il tecnico sarebbe una pura questione economica, ma Renato Portaluppi ha comunque tutta l'intenzione di giocarsela fino alla fine per accedere ai quarti del Mondiale per Club.