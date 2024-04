Renate-Mantova dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Mantova, promosso in Serie B senza giocare grazie al pari del Padova, affronta il Renate: canale tv, diretta streaming e formazioni.

Il Mantova, neo promosso in Serie B, può stappare lo champagne anche sul prato verde.

La squadra di Davide Possanzini sarà impegnata nel Monday Night - valido per la 35^ giornata di Serie C NOW - sfidando il Renate in trasferta coi galloni di regina del girone A grazie al pari del Padova contro il Lumezzane, che ha emesso il verdetto prima che i virgiliani scendessero in campo.

Di seguito tutte le info su Renate-Mantova: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.