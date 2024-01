Nuovo allenatore per la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa? Chiesto il prestito alla Francia femminile

La Costa d'Avorio ha chiesto alla Francia il suo vecchio allenatore Renard: è una corsa contro il tempo per averlo negli ottavi contro il Senegal.

La Costa d'Avorio padrona di casa non è stata eliminata dai gironi, ma ha rischiato grosso dopo soli tre punti nei primi turni. In virtù del passaggio delle migliori terze, come da regolamento, la rappresentante del paese organizzatore, è approdata agli ottavi alle spalle di Guinea Equatoriale e Nigeria ed affronterà il Senegal.

Agli ottavi, però, la Costa d'Avorio non sarà guidata da mister Jean-Louis Gasset, che ha lasciato la rappresentativa dopo il primo turno. Senza commissario tecnico in vista della partita contro il Senegal, la federazione sta riportando in fretta e furia ad Abidjan il suo glorioso ex ct, Herve Renard.

Attualmente commissario tecnico della Francia femminile, Renard è riuscito a far vincere alla Costa d'Avorio la storica Coppa d'africa del 2015, il suo secondo titolo continentale dopo quello del 2012 alla guida dello Zambia.