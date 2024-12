Da Reijnders a Rebic: la Top 11 della 14ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 14° turno della Serie A 2024/25. Presenti anche Delprato, McTominay e Ndoye.

La quattordicesima giornata di Serie A vede Napoli e Atalanta staccarsi dal gruppone di testa, anche se si tratta di una classifica evidentemente condizionata dalla sospensione della partita tra Fiorentina e Inter per il malore capitato a Edoardo Bove.

Ancora di misura la capolista sul campo del Torino, inarrestabile la Dea che vince anche a Roma contro un avversario sempre più pericolante. Sconfitta invece la Lazio a Parma. Bene il Milan, stecca la Juventus fermata in extremis a Lecce.

Due sole marcature multiple in questa giornata: quelle di Tijjani Reijnders in Milan-Empoli e Dan Ndoye in Bologna-Venezia, gare finite entrambe 3-0. Non a caso l'olandese e lo svizzero fanno parte della Top 11 del turno.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco l'undici completo scelto da GOAL con i migliori della giornata appena andata in archivio.