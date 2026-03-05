Regragui lascia la panchina del Marocco: dall'impresa ai Mondiali in Qatar alla delusione del k.o. in finale di Coppa d'Africa

Si è conclusa dopo quasi quattro anni l'avventura di Walid Regragui alla guida del Marocco, una delle nazionali più in vista non solo in Africa ma anche a livello mondiale.
Uno status raggiunto proprio grazie alla crescita avvenuta durante la gestione del 50enne, capace di scrivere la storia ai Mondiali disputati in Qatar con risultati mai raggiunti fino a quel momento da una nazionale africana.
Nel futuro di Regragui potrebbe esserci la chiamata di un club europeo, più complicata l'ipotesi di una permanenza nel mondo arabo.