Regragui lascia la panchina del Marocco: dall'impresa ai Mondiali in Qatar alla delusione del k.o. in finale di Coppa d'Africa

Il Marocco di Regragui è stato la sorpresa più grande in Qatar, sede dei Mondiali andati in scena tra novembre e dicembre 2022.

Dopo aver chiuso il girone iniziale al primo posto con due successi e un pareggio, Hakimi e compagni si sono fatti strada fino alla semifinale eliminando Portogallo e Spagna: contro la Francia, invece, è arrivata una sconfitta bruciante per 2-0.

Il Marocco ha chiuso al quarto posto il torneo in seguito a un'altra battuta d'arresto, stavolta al cospetto della Croazia (2-1) nella finalina che ha assegnato la medaglia di bronzo.