Il regolamento delle semifinali playoff di Serie C: chi passa in caso di pareggio, ci sono supplementari e rigori?

Audace Cerignola vs Pescara

LR Vicenza vs Ternana

Serie C

Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana sono le due semifinali: cosa succede in caso di parità al termine delle doppie sfide.

Le semifinali dei playoff di Serie C sono state ufficialmente definite: da una parte si sfideranno le corazzate Vicenza e Ternana, dall'altra la sorpresa Audace Cerignola proverà a sovvertire il pronostico contro il Pescara.

Tutte e quattro hanno superato il secondo turno nazionale dei playoff per approdare in semifinale: Crotone, Giana Erminio, Atalanta U23 e Vis Pesaro sono le squadre eliminate rispettivamente dal Vicenza, dalla Ternana, dall'Audace Cerignola e dal Pescara.

Come funzionano ora i playoff di Serie C? Cosa succede in caso di parità al termine dei 180 minuti del doppio confronto? Sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore? Cosa dice il regolamento.