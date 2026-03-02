Il regolamento delle semifinali di Coppa Italia: supplementari o rigori, i goal in trasferta valgono doppio o no e come funziona

Como-Inter da una parte, Lazio-Atalanta dall'altra: archiviate le rispettive gare di campionato andate in scena nel fine settimana, le semifinali d'andata di Coppa Italia sono ormai alle porte.

Le quattro formazioni cercheranno così di conquistarsi un pezzo di qualificazione alla finalissima della competizione: gara che, come ogni anno, si giocherà in campo neutro e in gara singola all'Olimpico di Roma.

Come funziona invece con le semifinali e in caso di parità di punteggio complessiva al termine dei 180 minuti, dunque tra andata e ritorno? Tra supplementari e rigori e la questione dei goal in trasferta, cosa dice il regolamento.