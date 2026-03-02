Goal.com
Il regolamento delle semifinali di Coppa Italia: supplementari o rigori, i goal in trasferta valgono doppio o no e come funziona

Como e Inter da una parte, Lazio e Atalanta dall'altra: le semifinali d'andata di Coppa Italia sono ormai alle porte. Come funziona in caso di parità di punteggio complessiva al termine dei 180 minuti.

Como-Inter da una parte, Lazio-Atalanta dall'altra: archiviate le rispettive gare di campionato andate in scena nel fine settimana, le semifinali d'andata di Coppa Italia sono ormai alle porte.

Le quattro formazioni cercheranno così di conquistarsi un pezzo di qualificazione alla finalissima della competizione: gara che, come ogni anno, si giocherà in campo neutro e in gara singola all'Olimpico di Roma.

Come funziona invece con le semifinali e in caso di parità di punteggio complessiva al termine dei 180 minuti, dunque tra andata e ritorno? Tra supplementari e rigori e la questione dei goal in trasferta, cosa dice il regolamento.

  • UNICO TURNO CON ANDATA E RITORNO

    Le semifinali di Coppa Italia rappresentano l'unico turno del torneo che non si gioca in gara singola: le due partite andranno infatti in scena suddivise tra andata e ritorno, con le prime partite che si giocheranno a Como e Roma e le seconde in programma a Milano e Bergamo.

    Tutti gli altri turni di Coppa Italia disputati fino a questo momento si sono giocati in casa della formazione meglio piazzata nel tabellone. Allo stesso modo, come già accennato, si giocherà in gara singola anche la finale di Roma.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Importante sottolineare come i goal in trasferta non valgano doppio in caso di parità complessiva di punteggio tra andata e ritorno: il vecchio regolamento non è in vigore in Coppa Italia, così come non è più in vigore già da diversi anni nelle coppe europee.

    Nel caso il Como si imponga per 1-0 all'andata e l'Inter per 2-1 al ritorno, ad esempio, ad approdare alla finale non sarà automaticamente la formazione di Cesc Fabregas grazie alla rete messa a segno fuori casa.

  • CI SONO I SUPPLEMENTARI O I RIGORI?

    Una novità rispetto ai turni precedenti è che, nel caso i 180 minuti vedano le due squadre bloccate su un punteggio di parità complessiva, la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia proseguirà con i tempi supplementari.

    Proprio questo è uno dei due turni della competizione che prevedono la disputa dei classici due tempi extra da 15 minuti ciascuno: i supplementari non erano infatti contemplati nelle fasi precedenti, ma verranno disputati in caso di necessità anche in finale.

    Nel caso nemmeno i tempi supplementari sbroglino la matassa dell'equilibrio, l'ultima istanza sarà rappresentata dai calci di rigore.

  • IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Così recita il regolamento della Coppa Italia al paragrafo relativo alle semifinali:

    "Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite.

    Risultando pari il numero complessivo di reti segnate nelle due partite, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

