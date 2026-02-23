Goal.com
Barella Yildiz Scamacca
Stefano Silvestri

Il regolamento dei playoff di Champions League: cosa serve a Inter, Juventus e Atalanta, supplementari o rigori, come funziona coi goal in trasferta

Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio si giocano le gare di ritorno degli spareggi: tutto ciò che c'è da sapere sul turno intermedio che porterà agli ottavi di finale di Champions League.

Ci siamo: è la settimana decisiva per capire i destini europei di Inter, Juventus e Atalanta. Tutte sono state sconfitte nelle gare d'andata dei playoff di Champions League, tutte sono chiamate all'impresa per approdare agli ottavi di finale.

L'Inter ha perso 3-1 in casa del Bodo/Glimt, l'Atalanta è stata battuta 2-0 dal Borussia Dortmund, disastroso il 5-2 al passivo con cui la Juventus è uscita dal campo contro il Galatasaray.

Cosa serve dunque alle tre italiane per passare il turno e andare agli ottavi? Ma soprattutto: dalla regola dei goal in trasferta a quella di tempi supplementari e calci di rigore, come funzionano gli spareggi di Champions League? Cosa dice il regolamento.

  • COSA SERVE A INTER, JUVENTUS E ATALANTA

    Inter, Juventus e Atalanta devono assolutamente vincere per approdare agli ottavi di Champions League, e su questo non ci piove. Il problema è che non potranno accontentarsi di farlo con un solo golletto di scarto.

    L'Inter dovrà imporsi con almeno tre reti di scarto per eliminare il Bodo/Glimt e andare direttamente agli ottavi di finale al termine del secondo tempo regolamentare, medesima situazione dell'Atalanta contro il Borussia Dortmund. Ancor più improba la missione della Juventus, che per eliminare il Galatasaray al 90' dovrà vincere con almeno quattro reti di scarto a prescindere dal risultato.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Inter, Juventus e Atalanta, in realtà, potrebbero superare lo scoglio dei playoff e passare al turno successivo anche vincendo con uno scarto minore rispetto a quelli sopracitati.

    Questo perché i goal in trasferta non valgono doppio. E dunque Inter e Atalanta sarebbero ancora in corsa imponendosi in qualsiasi modo con due goal di scarto, così come la Juventus avrebbe altre chances di qualificazione vincendo con tre reti di scarto. In questo modo vi sarebbe infatti un perfetto equilibrio realizzativo tra andata e ritorno.

    In caso di 4-2 interista contro il Bodo/Glimt, ad esempio, a passare non sarebbero automaticamente i norvegesi. Così come non sarebbe la formazione di Chivu a superare i playoff in caso di 2-0, dopo aver perso 3-1 all'andata.

  • CI SONO I SUPPLEMENTARI O I RIGORI?

    Cosa accadrà, facendo un'ipotesi concreta, in caso di 2-0 per l'Inter, di 2-0 o 3-1 per l'Atalanta e di 3-0 per la Juventus? Le rispettive partite proseguiranno con la disputa dei tempi supplementari. I quali, sì, sono contemplati.

    Il regolamento dei playoff di Champions League prevede infatti che si giochino altri due tempi da 15 minuti ciascuno in caso di parità di punteggio complessiva tra andata e ritorno.

    Dopodiché, se la situazione dovesse essere ancora di equilibrio, sarebbero i calci di rigore a determinare la squadra qualificata e quella eliminata: classici cinque tentativi a testa a disposizione, con la possibilità di andare a oltranza.

  • I RISULTATI UTILI PER LE TRE ITALIANE

    L'INTER PASSA SE...

    • Vince con tre o più goal di scarto al 90'
    • Vince con due goal di scarto al 90', con tre o più al 120'
    • Vince con due goal di scarto al 90' e al 120', poi vince ai rigori

    LA JUVENTUS PASSA SE...

    • Vince con quattro o più goal di scarto al 90'
    • Vince con tre goal di scarto al 90', con quattro o più al 120'
    • Vince con tre goal di scarto al 90' e al 120', poi vince ai rigori

    L'ATALANTA PASSA SE...

    • Vince con tre o più goal di scarto al 90'
    • Vince con due goal di scarto al 90', con tre o più al 120'
    • Vince con due goal di scarto al 90' e al 120', poi vince ai rigori
