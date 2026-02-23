Il regolamento dei playoff di Champions League: cosa serve a Inter, Juventus e Atalanta, supplementari o rigori, come funziona coi goal in trasferta

Ci siamo: è la settimana decisiva per capire i destini europei di Inter, Juventus e Atalanta. Tutte sono state sconfitte nelle gare d'andata dei playoff di Champions League, tutte sono chiamate all'impresa per approdare agli ottavi di finale.

L'Inter ha perso 3-1 in casa del Bodo/Glimt, l'Atalanta è stata battuta 2-0 dal Borussia Dortmund, disastroso il 5-2 al passivo con cui la Juventus è uscita dal campo contro il Galatasaray.

Cosa serve dunque alle tre italiane per passare il turno e andare agli ottavi? Ma soprattutto: dalla regola dei goal in trasferta a quella di tempi supplementari e calci di rigore, come funzionano gli spareggi di Champions League? Cosa dice il regolamento.