Red Bull sbarca anche in Inghilterra: entra a far parte del Leeds, i tifosi sognano in grande

La società austriaca continua ad allargare la propria galassia calcistica: sarà sponsor e socio del Leeds di Gnonto.

Dopo Salisburgo, Lipsia, Bragantino e New York, ecco Leeds. Red Bull, infatti, entra a far parte della società inglese, reduce dalla delusione della sconfitta nei playoff per tornare in Premier League. La nota società di bevande energetica allarga la propria galassia calcistica sbarcando in Inghilterra.

Non si tratta di un'acquisizione totale del Leeds, ma bensì di un'entrata in società come socio di minoranza e in qualità di sponsor. Un modo, in ogni caso, per far parte fortemente della squadra in cui milita anche l'italiano Gnonto.

Negli ultimi anni Red Bull ha avuto modo di vincere con il Salisburgo e il Lipsia, rendendo il team tedesco tra i migliori del panorama tedesco e non solo, investendo anche in Brasile con il Bragantino e a New York con la squadra che ora porta proprio il nome della società austriaca.