Recanatese-Vis Pesaro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Confronto marchigiano fra Recanatese e Vis Pesaro: l’andata dei playout di gioca al Tubaldi, Sbaffo sfida Pucciarelli.

Match tutto marchigiano, in 180 minuti, per difendere la Lega Pro. Oltre ai playoff, la Serie C NOW vede la disputa anche dei propri playout, con Recanatese e Vis Pesaro a contendersi la salvezza.

Stagione beffarda per i giallorossi, che in rosa vantano elementi di spicco come Sbaffo e Melchiorri, ma che hanno vissuto un girone di ritorno assai negativo, perdendo anche il fattore casa in ottica playout nell’ultimo turno.

La Vis Pesaro di Stellone, invece, è cresciuta nel finale di regular-season e adesso sogna di giocare in Serie C anche l’anno prossimo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.