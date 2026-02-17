Rebus Vlahovic per la Juventus: l'attaccante vuole restare in bianconero

Ancora ai box dopo l'operazione subita all'adduttore sinistro per risolvere il problema di pubalgia che ne ha minato il rendimento, Dusan Vlahovic resta al centro di un rebus di mercato per la Juventus.
Il club bianconero sta pianificando il futuro con Luciano Spalletti e dovrà valutare il da farsi con il centravanti serbo, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.
Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione legata proprio agli sviluppi che potrebbe prendere la situazione nelle prossime settimane.