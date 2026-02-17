Goal.com
Gabriele Conflitti

Rebus Vlahovic per la Juventus: l'attaccante vuole restare in bianconero

Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Juventus valuta il da farsi, con il calciatore che vorrebbe restare in bianconero.

Ancora ai box dopo l'operazione subita all'adduttore sinistro per risolvere il problema di pubalgia che ne ha minato il rendimento, Dusan Vlahovic resta al centro di un rebus di mercato per la Juventus.

Il club bianconero sta pianificando il futuro con Luciano Spalletti e dovrà valutare il da farsi con il centravanti serbo, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione legata proprio agli sviluppi che potrebbe prendere la situazione nelle prossime settimane.


  • VOGLIA DI RESTARE

    Come riferisce Sky Sport, Vlahovic non vuole lasciare la Juventus malgrado il contratto in essere tra la Juventus e l'attaccante serbo rechi come data di scadenza il 30 giugno 2026.

  • QUALE FUTURO PER DUSAN?

    Sempre l'emittente satellitare sottolinea come nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra l'attuale board sportivo della Juventus, composto da Comolli e Chiellini, e gli agenti di Vlahovic per capire che cosa riserverà il futuro del centravanti.

  • TENTATIVO PER OSIMHEN

    Come rivela Sky Sport, prima di lasciare la Juventus Cristiano Giuntoli ha provato a ingaggiare Victor Osimhen, senza però riuscire mai ad avviare una trattativa reale con il Napoli per portarlo in bianconero.

    Discorso che hanno provato a portare avanti anche Comolli e Chiellini, provando a imbastire proprio uno scambio che avrebbe visto coinvolto l'attaccante nigeriano e Dusan Vlahovic.

