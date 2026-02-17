Rebus Vlahovic per la Juventus: l'attaccante vuole restare in bianconero

Come rivela Sky Sport, prima di lasciare la Juventus Cristiano Giuntoli ha provato a ingaggiare Victor Osimhen, senza però riuscire mai ad avviare una trattativa reale con il Napoli per portarlo in bianconero.

Discorso che hanno provato a portare avanti anche Comolli e Chiellini, provando a imbastire proprio uno scambio che avrebbe visto coinvolto l'attaccante nigeriano e Dusan Vlahovic.