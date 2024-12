Real Madrid-Siviglia dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Madrid impegnato al 'Bernabeu' contro il Siviglia nel 19° turno di Liga: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Fresco di trionfo in Coppa Intercontinentale, per il Real Madrid è già tempo di tornare in campo in Liga: l'avversario del 19° turno è il Siviglia.

I 'Blancos' vogliono riscattarsi dopo il 3-3 maturato sul campo del Rayo Vallecano: sotto di due reti, gli uomini di Ancelotti sono riusciti a rimontare fino a passare in vantaggio, per poi essere raggiunti sul pari da Palazon.

Gli andalusi stazionano a metà classifica e sono reduci dall'1-0 rifilato al Celta Vigo al 'Sanchez Pizjuan': decisiva la rete di Bueno poco dopo l'ora di gioco.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Real Madrid-Siviglia: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.