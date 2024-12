Real Madrid-Pachuca 3-0, tabellino e cronaca: la Coppa Intercontinentale è di Ancelotti, l'anno si chiude in bellezza

Il Real Madrid vince la Coppa Intercontinentale, rinata dopo lo spostamento del Mondiale per Club all'estate: decidono Mbappé e Rodrygo.

Chi poteva vincere la nuova Coppa Intercontinentale se non la squadra europea più titolata della storia? Il Real Madrid di Ancelotti chiude il 2024 alla grande, battendo il Pachuca nell finale dell'ex Mondiale per Club, alla quale però si è qualificata di diritto in virtù dello status di squadra europea. Il team messicano battuto nell'ultimo atto in terra qatariota, invece, aveva battuto Botafogo ed Al-Ahly.

Il Pachuca ci ha provato, ma alla fine si è dovuto arrendere alla classe degli attaccanti di Ancelotti, che hanno mostrato tutta la propria capacità di essere decisivi all'improvviso. Mbappè, Rodrygo e Vinicius sanno accendersi quanto serve, per decidere le partite.

In particolare sono stati Rodrygo e Vinicius a brillare, con il primo autore di un gran goal per il raddoppio (dribbling, doppio, e tiro a giro) e il secondo a regalare a Mbappé una rete facile facile dopo aver portato a spasso la difesa del Pachuca con un doppio passo ubriacante. Prima di chiudere conil 3-0 su rigore.

Considerando Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club il Real Madrid ottiene il nono trionfo. Nel corso degli ultimi decenni, infatti, i Blancos hanno vinto il Mondiale in cinque occasioni ed ora l'Intercontinentale in quattro.

Il Real Madrid saluterà il 2024 davanti ai propri tifosi contro il Siviglia, con un nuovo trofeo da sfoggiare: l'Intercontinentale, di nuovo con tale nome dopo gli anni del Mondiale per Club, che a sua volta diventerà il torneo quadriennale estivo per club.