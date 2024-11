Real Madrid-Milan dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida nobile al Bernabeu: si gioca la quarta giornata della Phase League di Champions, Carlo Ancelotti sfida il suo passato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nobilità in campo. La quarta giornata di Phase League offre alla Champions l’incrocio fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan di Paulo Fonseca, le due squadre più titolate della competizione.

Il Real arriva all’appuntamento dopo aver totalizzato 6 punti nelle tre uscite precedenti, con la vittoria contro il Borussia Dortmund che ha parzialmente cancellato il ko contro il Lille. I blancos di Ancelotti nel weekend non hanno giocato in Liga, con il rinvio della sfida contro il Valencia per via dell’alluvione che ha colpito la città spagnola.

Milan, invece, reduce dal successo di Monza e, in Champions da quello col Club Brugge, che è valso i primi tre punti della Phase League rossonera. Per Pulisic e compagni sarà un test importante, con Fonseca che sogna l’impresa in Spagna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.