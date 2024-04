Real Madrid-Manchester City, Tchouameni squalificato dopo 40 secondi: grosso problema per Ancelotti

Giallo immediato e intera partita contro il Manchester City da ammonito. Non solo: dalla punizione per il fallo commesso è arrivato l'1-0 inglese.

Aurelien Tchouameni salterà Manchester City-Real Madrid, ritorno dei quarti di Champions League. Già in emergenza, Ancelotti dovrà fare i conti con un ulteriore problema in vista della partita che deciderà quale delle due squadre giocherà le semifinali del torneo 2023/2024.

Diffidato, Tchouameni ha subito un cartellino giallo dopo appena quaranta secondi. Squalifica immediata per il centrocampista francese, inserito da Ancelotti in difesa in virtù dell'indisponibilità di Alaba e di un Militao recuperato solamente qualche giorno fa dopo un lungo infortunio.

Una doppia beffa per il Real Madrid, costretto a giocare l'intera partita contro il Manchester City con il cartellino giallo sul capo. L'intervento di Tchouameni che ha portato all'ammonizione ha tra l'altro spalancato la strada al vantaggio dei Citizens, riusciti a segnare l'1-0 proprio grazie alla punizione assegnata per il fallo del francese.