I tifosi del Blancos hanno riempito Bellingham e compagni di fischi al termine del primo tempo contro il Lipsia: 0-0 e pochi squilli.

Se sei il Real Madrid, la squadra che ha vinto di gran lunga il maggior numero di Champions League (14), non puoi permetterti di chiudere un match europeo sullo 0-0, anche se solo nel primo tempo. I tifosi dei Blancos, si sa, sono i più esigenti del calcio europeo.

Deludente nel primo tempo degli ottavi di Champions League contro il Lipsia, il Real è uscito dal campo del Bernabeu sotto una bordata di fischi. Qualcosa di clamoroso ovunque, considerando il primo posto dei Blancos nella Liga e la vittoria nell'andata, non a Madrid.

Non solo la vetta della Liga con i gradi da favorita e il successo in Supercoppa spagnola arrivato due mesi fa ma anche l'1-0 nell'andata degli ottavi che per ora permetterebbe al Real Madrid di qualificarsi ai quarti di finale. Una prima frazione contro il Lipsia senza squilli è però bastata per riempiere di fischi i giocatori all'uscita dal campo, così come nei 5-10 minuti precedenti al duplice fischio dell'arbitro Massa.