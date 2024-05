Il Real Madrid non vuole la coppa di Campione a Granada: "Una questione di rispetto"

La Lega spagnola vorrebbe consegnare la coppa al Real Madrid a Granada, ma il club casalingo sta per retrocedere in seconda serie.

Ufficialmente Campione di Spagna per l'annata 2023/2024, il Real Madrid aspetta ora la coppa da Campione della Liga. A quattro giornate dal termine, i tifosi dei Blancos non vedono l'ora di vedere i propri beniamini sollevare il trofeo, ma questo non avverrà nel prossimo turno contro il Granada.

In virtù della difficile classifica del Granada, virtualmente in seconda serie con soli dodici turni a disposizione e undici dal quartultimo posto, il Real Madrid preferisce non ricevere la coppa davanti ad una tifoseria che nel prossimo turno, probabilmente, dovrà fare i conti con la retrocessione.

"Non ha senso" dicono a Madrid, come rivelato da Marca. "Per rispetto di Granada e della sua gente, non ci permetteremo di ricevere la Coppa a Granada".