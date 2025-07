Real Madrid-Juventus pari al 90', ci sono i supplementari o i rigori? Cosa dice il regolamento del Mondiale per Club

Real Madrid e Juventus si daranno battaglia per centrare la qualificazione ai quarti del Mondiale per Club: ma cosa accadrebbe in caso di pareggio?

Real Madrid-Juventus riporta alla mente le notti di Champions League, la rovesciata di Cristiano Ronaldo, Buffon contro l'arbitro Oliver, la finale del 2017. Ma questa sera, in palio, ci saranno i quarti di finale del Mondiale per Club. Vinicius Junior, Mbappé, Yildiz e non solo: sono tanti i campioni che scenderanno in campo all'Hard Rock Stadium di Miami (calcio d'inizio alle 21 italiane, le 15 orario locale) e che si daranno battaglia per superare il turno e affrontare una tra Borussia Dortmund e Monterrey. Il meccanismo è semplice: chi vince si qualifica per i quarti di finale e porterà avanti il sogno di vincere il Mondiale per Club, chi perde sarà invece costretto a salutare la competizione al primo turno della fase a eliminazione diretta. L'articolo prosegue qui sotto Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al 90'? Cosa dice il regolamento del Mondiale per Club per quanto riguarda tempi supplementari e calci di rigore.