Real Madrid in finale di Coppa del Re dopo il 4-4 folle contro la Real Sociedad: decisivo il goal di Rudiger ai supplementari

Passa il Real Madrid dopo 120 minuti e vola in finale di Coppa: la Real Sociedad sfiora l'impresa al Bernabeu.

Partita folle al Santiago Bernabeu nella gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa del Re. Finisce 4-3 per la Real Sociedad dopo i tempi regolamentari; vittoria che però non basta per qualificarsi in finale visto che all'andata aveva vinto 1-0 la squadra di Carlo Ancelotti. E alla fine, ai tempi supplementari, passa il Real Madrid con la rete decisiva di Rudiger.

Risultato ribaltato più volte nell'arco della partita, con la Real Sociedad che era passata in vantaggio prima di farsi raggiungere sull'1-1 e poi di nuovo andare avanti al 72. Nel finale di partita succede di tutto con il Real Madrid che vede prima il rischio dell'eliminazione e poi dopo la rimonta subisce la rete che costringe i blancos ai tempi supplementari.

Ancora una volta, ci pensa Rudiger nel momento più importante, come nei calci di rigore contro l'Atletico Madrid per qualificarsi ai quarti di Champions.