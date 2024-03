Real Madrid-Celta Vigo, Vinicius nuovamente al centro delle polemiche dopo l'arbitraggio di Massa: avversario a terra

Duello con Mingueza, il brasiliano lo spinge a terra: polemiche sui social, ma in precendenza l'avversario aveva tirato la maglia di Vinicius a lungo.

Non c'è dubbio che Vinicius Junior sia uno dei giocatori più importanti al mondo. Da semplice giocoliere il brasiliano si è trasformato in goleador, mantenendo però come caratteristica principale l'abilità palla al piede. L'attaccante del Real Madrid in vetta per le giocate, ma spesso anche in prima pagina per l'atteggiamento in campo.

Dopo il caos generato lo scorso anno per il razzismo subito a Valencia, con campagna di difesa nei suoi confronti, Vinicius ha fatto esplodere i social a margine di Real Madrid-Lipsia, vista la mancata espulsione da parte dell'arbitro italiano Massa: in particolare l'attaccante sudamericano aveva preso Orban per il collo, rimediando però solo il cartellino giallo.

A pochi giorni dall'episodio di Champions League, Vinicius ha deliziato ancora una volta il Bernabeu, portando allo stesso tempo la polemica attorno alla sua persona.