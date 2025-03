Derby di Madrid in Champions, il Real di Ancelotti sfida l'Atletico di Simeone: dalle finali al confronto del 2017, i precedenti in Europa

L'andata si giocherà in casa del Real: c'è in palio un posto nei quarti di Champions. Com'è andata negli ultimi anni quando si sono sfidate.

Oltre a contendersi la vittoria della Liga, dove di mezzo c'è anche il Barcellona, momentaneamente primo in classifica, Real Madrid e Atletico si troveranno contro faccia a faccia anche in Champions League, negli ottavi della competizione.

Dal sorteggio di Nyon è uscita la sfida più sentita che poteva capitare in questo turno: il derby di Madrid. L'andata, questa sera, si disputerà al Santiago Bernabeu mentre la gara di ritorno in casa dell'Atletico, essendosi qualificata tra le prime 8 nella prima fase della competizione.

Non è però certo una prima volta che Real e Atletico si affrontano in Champions, anzi. Negli ultimi anni è spesso capitato, due volte addirittura in finale. Hanno sempre sorriso i 14 volte campioni d'Europa. Ecco i precedenti tra le due squadre in Champions e quello tra i due allenatori, Carlo Ancelotti e Diego Simeone.