Razzismo contro Maignan, chiuso lo stadio dell'Udinese: la decisione del giudice sportivo

Una partita a porte chiuse per l'Udinese dopo il razzismo subito da Maignan durante l'ultima gara di Serie A.

L'Udinese giocherà la prossima partita di campionato casalinga a porte chiuse.

Il giudice sportivo ha ufficializzato la sua decisione nel comunicato diffuso il 23 gennaio, che arriva a pochi giorni da quanto accaduto nel match contro il Milan.

Come noto, Maignan era stato vittima di razzismo, il che aveva portato allo stop della partita per qualche minuto. Furioso, il francese aveva abbandonato il campo prima di tornare sul terreno di gioco con il supporto dei compagni. In virtù di quanto accaduto, l'Udinese non potrà giocare davanti al proprio pubblico la prossima gara casalinga.