Razzismo contro le figlie: Saint-Maximin lascia subito il Club America

"Il problema non è il colore della pelle, è il colore dei pensieri delle persone" ha scritto Saint-Maximin su Instagram. “La gente mi attacca, ma non è un problema. Sono cresciuto e ho imparato a combattere contro gli attacchi, che siano sottili, nascosti o diretti. Ma c’è una cosa che non tollererò mai, e cioè le persone che attaccano i miei figli”.

"Proteggere i miei figli è la mia priorità, e combatterò con tutte le mie forze per garantire che siano rispettati e amati, indipendentemente dalle loro origini o dal colore della pelle. L’odio e la discriminazione non hanno posto nella nostra società" ha continuato il giocatore transalpino.

“Voglio che le persone capiscano che ogni essere umano è unico e prezioso, e che dobbiamo trattarci l’un l’altro con rispetto e dignità. Voglio che i miei figli crescano in un mondo in cui possono essere se stessi e dove non devono sopportare comportamenti assurdi e privi di senso che servono solo a distruggere e dividersi”.

"Quindi, a coloro che osano attaccare i miei figli, dico questo: avete commesso un errore. Combatterò sempre per proteggere la mia famiglia, e nessuna persona o minaccia mi farà mai paura".