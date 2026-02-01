Goal.com
Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport
Francesco Schirru

Razzismo contro le figlie: Saint-Maximin lascia subito il Club America

Il giocatore francese ha deciso di lasciare la squadra messicana con cui era sotto contratto dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.

Allan Saint-Maximin, attaccante francese, ha lasciato il Club America dopo un episodio di razzismo che ha coinvolto le sue figlie. Arrivato in Messico nel 2025, il giocatore, alla pari del club, hanno confermato che il giocatore non giocherà più per la società con cui aveva firmato un biennale lo scorso anno. 

L'America e Saint-Maximin non hanno parlato nello specifico di cosa accaduto negli ultimi giorni, ma il razzismo è alla base della decisione di lasciare immediatamente il club. Jardine, allenatore della società messicana, ha semplicemente rivelato "si è verificato un atto di razzismo contro le sue figlie", tra l'altro aggiungendo come sia "accaduto più volte".

Saint-Maximin, arrivato in Messico insieme alla moglie, al figlio Djayden e ale figlie figlie Lyana e Ninhia, ha parlato della questione su Instagran senza però scendere nei dettagli.

  • IL MESSAGGIO DI SAINT-MAXIMIN

    "Il problema non è il colore della pelle, è il colore dei pensieri delle persone" ha scritto Saint-Maximin su Instagram. “La gente mi attacca, ma non è un problema. Sono cresciuto e ho imparato a combattere contro gli attacchi, che siano sottili, nascosti o diretti. Ma c’è una cosa che non tollererò mai, e cioè le persone che attaccano i miei figli”.

    "Proteggere i miei figli è la mia priorità, e combatterò con tutte le mie forze per garantire che siano rispettati e amati, indipendentemente dalle loro origini o dal colore della pelle. L’odio e la discriminazione non hanno posto nella nostra società" ha continuato il giocatore transalpino.

    “Voglio che le persone capiscano che ogni essere umano è unico e prezioso, e che dobbiamo trattarci l’un l’altro con rispetto e dignità. Voglio che i miei figli crescano in un mondo in cui possono essere se stessi e dove non devono sopportare comportamenti assurdi e privi di senso che servono solo a distruggere e dividersi”.

    "Quindi, a coloro che osano attaccare i miei figli, dico questo: avete commesso un errore. Combatterò sempre per proteggere la mia famiglia, e nessuna persona o minaccia mi farà mai paura".

  • IL MESSAGGIO DEL CLUB AMERICA

    La società messicana ha espresso solidarietrà nei confronti di Saint-Maximin e della sua famiglia:

    “Ribadiamo la nostra forte condanna di qualsiasi atto di discriminazione e/o violenza che violi la dignità umana, sia dentro che fuori dal campo. Esprimiamo la nostra assoluta solidarietà con Allan Saint-Maximin e la sua famiglia, che hanno il sostegno di tutti coloro che fanno parte di questa istituzione”.

