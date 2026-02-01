Razzismo contro le figlie: Saint-Maximin lascia subito il Club America

Allan Saint-Maximin, attaccante francese, ha lasciato il Club America dopo un episodio di razzismo che ha coinvolto le sue figlie. Arrivato in Messico nel 2025, il giocatore, alla pari del club, hanno confermato che il giocatore non giocherà più per la società con cui aveva firmato un biennale lo scorso anno.
L'America e Saint-Maximin non hanno parlato nello specifico di cosa accaduto negli ultimi giorni, ma il razzismo è alla base della decisione di lasciare immediatamente il club. Jardine, allenatore della società messicana, ha semplicemente rivelato "si è verificato un atto di razzismo contro le sue figlie", tra l'altro aggiungendo come sia "accaduto più volte".
Saint-Maximin, arrivato in Messico insieme alla moglie, al figlio Djayden e ale figlie figlie Lyana e Ninhia, ha parlato della questione su Instagran senza però scendere nei dettagli.