Raul Asencio, il canterano del Real Madrid destinato a far risparmiare diversi milioni a Florentino Perez

Il 21enne si è fatto largo tra numerosi infortuni al Santiago Bernabeu ed è già candidato per una convocazione in Spagna nel 2025.

Chiariamo una cosa: il Real Madrid ha un problema con i difensori centrali. L'elenco degli infortunati è desolante: Eder Militao è fuori fino a fine stagione, David Alaba sta ancora recuperando dall'intervento chirurgico al legamento crociato anteriore e non è previsto un ritorno imminente, Aurelien Tchouameni - che ha giocato occasionalmente in difesa negli ultimi 12 mesi - è frenato da un problema alla caviglia, e Dani Carvajal - che potrebbe essere una soluzione in caso di crisi - è fuori probabilmente fino a fine stagione dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio in ottobre.

Ma a Madrid, e in particolare a Valdebebas, c'è un talento immenso da scoprire. Carlo Ancelotti difficilmente ha dato spazio ai canteranos come allenatore del Madrid, ma in Raul Asencio, potrebbe aver trovato un gioiello. Il 21enne si è comportato egregiamente da quando è entrato in campo con il Real, ed è stato forse l'unico giocatore a impressionare positivamente nella disfatta ad Anfield.

Più in generale, le prestazioni di Asencio potrebbero far risparmiare al Madrid di versi milioni, poiché potrebbero non avere più bisogno di guardare al mercato dei trasferimenti per trovare un difensore a gennaio.