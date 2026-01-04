Pubblicità
Jack Raspadori Atletico MadridGetty Images
Michael Baldoin

Raspadori vicino alla Roma? L'attaccante entra nel finale e l'Atletico Madrid frena sulla cessione: "Nulla di concreto"

L’attaccante italiano, al centro delle voci di mercato su un possibile ritorno in Serie A, è entrato nel finale contro la Real Sociedad senza incidere. Il direttore sportivo dei Colchoneros, però, frena sulle ipotesi di cessione: "Normale che in Italia lo vogliano, ma non c'è nulla".

A sei mesi dalla sua partenza verso la Spagna, Giacomo Raspadori potrebbe già tornare in Italia nel mercato invernale.

L’ex Napoli è infatti uno dei nomi più discussi in Serie A, soprattutto nel derby capitolino che vede Roma e Lazio contenderselo: i giallorossi sono stati i primi a muoversi e in questi giorni hanno compiuto i passi più significativi.

Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha disputato la sua prima partita del 2026 e il classe 2000 è partito ancora una volta dalla panchina, a testimonianza del fatto che non sia un giocatore centrale nella formazione di Cholo Simeone.

  • IN PANCHINA ANCHE CONTRO LA REAL SOCIEDAD

    Nonostante sia sceso in campo 12 volte in campionato su 19 gare finora disputate, Raspadori ha iniziato titolare una sola volta, lo scorso settembre contro il Mallorca.

    Da allora, l’ex Napoli ha dovuto sgomitare, cercando di mettersi in mostra subentrando a gara in corso, senza mai riuscirci pienamente.

  • IN CAMPO SUL FINALE: POCHI TOCCHI E UN GIALLO

    Lo stesso copione si è ripetuto nella prima gara del 2026, quando il classe 2000 è entrato contro la Real Sociedad pochi minuti dopo il 70’.

    Nei 18 minuti a sua disposizione, l’ex Napoli ha toccato appena 10 palloni, ricevendo anche un cartellino giallo a soli sei minuti dal suo ingresso in campo.

  • IL DS DELL'ATLETICO FRENA SULL'INTERESSE DELLE ITALIANE: "NULLA DI CONCRETO, PER NOI È IMPORTANTE"

    Prima del match, ai microfoni di DAZN Spagna, il direttore dell’area professionistica dell’Atletico Madrid, Mateu Alemany, ha un po’ raffreddato le voci sulla possibile cessione di Raspadori:

    "È normale che interessi ad altri club: ha un bagaglio importante in Italia e gioca con la Nazionale. Però al momento non c’è niente di concreto, è un giocatore importante per la squadra".

  • ROMA E LAZIO RESTANO ALLA FINESTRA

    Intanto, in Italia prosegue il derby di mercato, con Roma e Lazio alla ricerca di un rinforzo per i rispettivi attacchi.

    I giallorossi non sono pienamente soddisfatti del reparto offensivo attuale e Gasperini ha dato il via libera all’acquisto di Raspadori, ritenuto particolarmente adatto al sistema di gioco da lui utilizzato.

    Sull’altro fronte, i biancocelesti possono contare su un tesoretto importante, ricavato dalla cessione di Taty Castellanos al West Ham.

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe arrivato anche l’ok dei Colchoneros alla cessione, in particolar modo ai giallorossi che hanno avanzato un'offerta. A questo punto la decisione finale spetterà a Raspadori: tornare in Italia oppure restare in Spagna per provare a convincere Simeone.

