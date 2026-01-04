Raspadori vicino alla Roma? L'attaccante entra nel finale e l'Atletico Madrid frena sulla cessione: "Nulla di concreto"

A sei mesi dalla sua partenza verso la Spagna, Giacomo Raspadori potrebbe già tornare in Italia nel mercato invernale.

L’ex Napoli è infatti uno dei nomi più discussi in Serie A, soprattutto nel derby capitolino che vede Roma e Lazio contenderselo: i giallorossi sono stati i primi a muoversi e in questi giorni hanno compiuto i passi più significativi.

Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha disputato la sua prima partita del 2026 e il classe 2000 è partito ancora una volta dalla panchina, a testimonianza del fatto che non sia un giocatore centrale nella formazione di Cholo Simeone.