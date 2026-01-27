Goal.com
Giacomo Raspadori AtalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Raspadori può giocare Union Saint Gilloise-Atalanta di Champions? Cosa dice il regolamento

L’Atalanta si prepara ad affrontare la sfida contro la formazione belga, gara valida per l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League.

Un match di Champions, l’ultimo della fase a girone unico, da non fallire per provare a centrare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, evitando così di passare dai playoff.

L’Atalanta di Raffaele Palladino si appresta a scendere in campo in Belgio contro l’Union Saint Gilloise: una sfida dove difficilmente mancheranno emozioni e goal.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Juric e Palladino l’Atalanta ha cambiato marcia: dal mercato inoltre è arrivato un giocatore importante come Giacomo Raspadori. Ma l’ex Atletico Madrid potrà giocare il match di Champions contro l’Union Saint Gilloise?

  • COSA SERVE ALL’ATALANTA PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI

    L’Atalanta è già certa di proseguire il cammino in Champions League, resta solo da capire se lo farà qualificandosi direttamente agli ottavi di finale (dunque classificandosi tra le prime otto) o se dovrà disputare i playoff.

    Dopo il ko nel turno precedente, i nerazzurri sono scivolati al tredicesimo posto con 13 punti.  Per chiudere tra le prime otto l’Atalanta deve vincere e sperare in risultati positivi dagli altri campi.  

  • RASPADORI A DISPOSIZIONE PER UNION SAINT GILLOISE-ATALANTA?

    Giacomo Raspadori non sarà a disposizione di Palladino in vista dell’ultima gara della fase a girone unico di Champions League che vedrà i nerazzurri impegnati in Belgio contro l’Union Saint Gilloise.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Raspadori, che nella prima parte di stagione ha giocato (anche in Champions) con l’Atletico Madrid,  non è stato inserito nella lista presentata dall’Atalanta a inizio torneo: il regolamento non precede delle modifiche in corso.

    La lista UEFA può essere aggiornata nella fase successiva della Champions League, dunque prima degli ottavi o dei playoff.

  • IMPATTO POSITIVO

    Raspadori si è trasferito all’Atalanta lo scorso 15 gennaio, salutando a titolo definitivo l’Atletico Madrid. L’impatto dell’attaccante con il mondo nerazzurro è stato positivo: due le presenze in campionato, una dall’inizio contro il Parma, gara in cui è andato anche in goal.

