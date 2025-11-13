Raspadori sempre più centrale nell'Italia ma ai margini con l'Atletico Madrid: come sta andando l'ex Napoli in Spagna

Raspadori è comunque "abituato" ad avere poco spazio nei club; ad esempio, nella passata stagione a Napoli per molti mesi era in fondo alla gerarchie. Poi però nella seconda parte di stagione qualcosa era cambiato e l'ex Sassuolo si è dimostrato importante in diverse circostanze, con goal pesanti e che hanno inciso alla fine nella conquista dello scudetto.

E forse, adesso, a Napoli qualcuno lo rimpiange anche perché Raspadori, soprattutto considerando anche le assenze e le difficoltà ad esempio di Noa Lang ad inserirsi (oltre a Lucca), è facile immaginare che sarebbe stato una pedina importante per Conte. E sicuramente avrebbe giocato di più di quanto non stia facendo adesso con l'Atletico Madrid.

Situazione che comunque non condiziona la sua esperienza in Nazionale, a prescindere dal minutaggio, per Gattuso è un punto fermo.