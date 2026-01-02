Pubblicità
Raspadori Atletico MadridGetty Images
Lelio Donato

Raspadori esclude Zirkzee alla Roma? La strategia in attacco sul mercato di gennaio e il futuro di Ferguson, Bailey, Dovbyk e Dybala

I giallorossi stringono per l'arrivo in prestito di Raspadori dall'Atletico Madrid ma non abbandonano la pista che porta a Zirkzee. Prima però dovranno piazzare almeno un attaccante tra Dovbyk, Bailey e Ferguson.

La Roma si avvicina a grandi passi al primo colpo del mercato di gennaio.

I giallorossi avrebbero raggiunto un accordo di massima con l'Atletico Madrid per il ritorno in Italia di Giacomo Raspadori.

L'ormai probabile arrivo dell'ex Napoli a Trigoria però non dovrebbe essere l'unico rinforzo nel reparto offensivo di Gasperini.

Il tecnico infatti ha chiesto chiaramente anche Joshua Zirkzee che sta trovando poco spazio al Manchester United.

Ma cosa può succedere? Raspadori esclude Zirkzee alla Roma?

  • RASPADORI VICINISSIMO ALLA ROMA

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano la trattativa per Raspadori alla Roma è in dirittura d'arrivo.

    La società giallorossa avrebbe trovato un principio di accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

    La Roma verserebbe subito 2 milioni di euro per Raspadori, mentre per acquistarlo a titolo definitivo dovrà sborsare altri 18.5 milioni di euro. Il diritto di riscatto diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

    Per il via libera definitivo si attende la risposta di Raspadori che deve decidere se lasciare l'Atletico dopo pochi mesi e fare rientro in Italia anche per evitare di perdere il posto in Nazionale.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    COSA SUCCEDE CON ZIRKZEE?

    Come detto l'ormai probabile arrivo di Raspadori non esclude quello di Zirkzee alla Roma.

    Gasperini d'altronde non ha nascosto una certa insoddisfazione per il rendimento offerto dai suoi attaccanti, Dybala a parte.

    L'olandese viene ritenuto il profilo ideale dall'allenatore giallorosso che è evidentemente convinto di poterlo fare tornare ai fasti della stagione di Bologna dopo le deludenti prestazioni offerte col Manchester United.

    Il nodo nella trattativa peraltro è rappresentato proprio dalla società inglese che pretende almeno l'obbligo di riscatto e non sarebbe convinta di cedere Zirkzee a gennaio dato che Diallo e Mbeumo sono attualmente impegnati in Coppa d'Africa.

  • BAILEY E FERGUSON TORNANO ALLA BASE?

    In ogni caso prima di affondare il colpo per Zirkzee anche la Roma dovrà fare spazio.

    Il primo elemento in uscita potrebbe essere Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli vuole giocare e nella sua posizione si ritrova chiuso da Soulé e Dybala.

    Non è escluso però che la Roma possa cercare di rimandare alla base almeno uno tra Bailey e Ferguson risolvendo anticipatamente i rispettivi prestiti con Aston Villa e Brighton la scorsa estate.

    Ovviamente per farlo i giallorossi dovranno trovare un accordo con i club di appartenenza. Cosa al momento affatto scontata.

  • IL FUTURO DI DOVBYK E DYBALA

    Al momento peraltro lì davanti l'unico davvero sicuro di restare alla Roma anche nella prossima stagione è Matias Soulé.

    Il contratto di Paulo Dybala, nonostante i ripetuti complimenti di Gasperini, non è ancora stato rinnovato. E difficilmente lo sarà. 

    Troppo alto l'ingaggio della Joya in rapporto all'età e all'attuale rendimento garantito dall'ex Juventus, che in estate potrebbe davvero tornare in Argentina.

    In bilico pure il futuro di Artemo Dovbyk. L'ucraino non ha mai convinto Gasperini e davanti ad una buona offerta potrebbe partire già a gennaio.

    Piazzarlo però appare difficile considerato l'investimento compiuto dalla società nell'estate 2024 e l'ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione.

