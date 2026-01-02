Raspadori esclude Zirkzee alla Roma? La strategia in attacco sul mercato di gennaio e il futuro di Ferguson, Bailey, Dovbyk e Dybala

Come detto l'ormai probabile arrivo di Raspadori non esclude quello di Zirkzee alla Roma.

Gasperini d'altronde non ha nascosto una certa insoddisfazione per il rendimento offerto dai suoi attaccanti, Dybala a parte.

L'olandese viene ritenuto il profilo ideale dall'allenatore giallorosso che è evidentemente convinto di poterlo fare tornare ai fasti della stagione di Bologna dopo le deludenti prestazioni offerte col Manchester United.

Il nodo nella trattativa peraltro è rappresentato proprio dalla società inglese che pretende almeno l'obbligo di riscatto e non sarebbe convinta di cedere Zirkzee a gennaio dato che Diallo e Mbeumo sono attualmente impegnati in Coppa d'Africa.