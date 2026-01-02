Raspadori esclude Zirkzee alla Roma? La strategia in attacco sul mercato di gennaio e il futuro di Ferguson, Bailey, Dovbyk e Dybala

La Roma si avvicina a grandi passi al primo colpo del mercato di gennaio.
I giallorossi avrebbero raggiunto un accordo di massima con l'Atletico Madrid per il ritorno in Italia di Giacomo Raspadori.
L'ormai probabile arrivo dell'ex Napoli a Trigoria però non dovrebbe essere l'unico rinforzo nel reparto offensivo di Gasperini.
Il tecnico infatti ha chiesto chiaramente anche Joshua Zirkzee che sta trovando poco spazio al Manchester United.
Ma cosa può succedere? Raspadori esclude Zirkzee alla Roma?