Raspadori alla Roma, trattativa iniziata: la richiesta dell'Atletico Madrid per cedere l'attaccante a gennaio

Joshua Zirkzee ma non solo. Se l’attaccante del Manchester United sembra essere sempre più vicino alla Roma, la società giallorossa continua a lavorare ancora sull’attacco, reparto che ha rappresentato il punto debole di questa prima parte di stagione.
Il nome “caldo” delle ultime ore è sempre più quello di Giacomo Raspadori, attaccante che in estate ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’Atletico Madrid e che a distanza di sei mesi potrebbe far ritorno in Italia.
Ma a che punto è la trattativa tra la Roma e l’Atletico Madrid per l’attaccante della Nazionale italiana? Tutti gli aggiornamenti forniti dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto.