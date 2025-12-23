Pubblicità
Raspadori alla Roma, trattativa iniziata: la richiesta dell'Atletico Madrid per cedere l'attaccante a gennaio

La Roma accelera per Raspadori: iniziata ufficialmente la trattativa con l’Atletico Madrid che è disposto a cedere l’attaccante ma solo alle sue condizioni. Il punto sull’affare.

Joshua Zirkzee ma non solo. Se l’attaccante del Manchester United sembra essere sempre più vicino alla Roma, la società giallorossa continua a lavorare ancora sull’attacco, reparto che ha rappresentato il punto debole di questa prima parte di stagione.

Il nome “caldo” delle ultime ore è sempre più quello di Giacomo Raspadori, attaccante che in estate ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’Atletico Madrid e che a distanza di sei mesi potrebbe far ritorno in Italia.

Ma a che punto è la trattativa tra la Roma e l’Atletico Madrid per l’attaccante della Nazionale italiana? Tutti gli aggiornamenti forniti dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto.

  • TRATTATIVA UFFICIALMENTE INIZIATA

    Come riportato da Matteo Moretto intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Roma ha ufficialmente iniziato la trattativa con l’Atletico Madrid per Raspadori. 

    Già nei giorni scorsi i due club hanno discusso dell’attaccante, ma l’operazione non era mai entrata nel vivo. La Roma desso ha deciso di accelerare e ha presentato la prima proposta verbale al club spagnolo.

  • LA RICHIESTA DELL’ATLETICO

    Nei colloqui avvenuti tra i due club, l’Atletico Madrid ha dettato le condizioni: il club spagnolo sarebbe disposto a privarsi di Raspadori con la formula del prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nei prossimi giorni si capirà che evoluzioni potrà avere la trattativa.

  • HA LASCIATO L’ITALIA IN ESTATE

    Raspadori ha lasciato il Napoli la scorsa estate per trasferirsi all’Atletico Madrid, che per portarlo in Liga ha versato nelle casse del club azzurro 26 milioni di euro bonus inclusi. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2030.

  • I NUMERI DI RASPADORI ALL’ATLETICO MADRID

    Fino a questo momento della stagione Raspadori ha trovato poco spazio all’Atletico Madrid: solo 14 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di appena 406 minuti in campo. Solo due le reti mese a segno: una in Coppa del Re e una in Champions, è invece ancora a secco in campionato.

