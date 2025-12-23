Raspadori alla Roma, trattativa iniziata: la richiesta dell'Atletico Madrid per cedere l'attaccante a gennaio

Come riportato da Matteo Moretto intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Roma ha ufficialmente iniziato la trattativa con l’Atletico Madrid per Raspadori.

Già nei giorni scorsi i due club hanno discusso dell’attaccante, ma l’operazione non era mai entrata nel vivo. La Roma desso ha deciso di accelerare e ha presentato la prima proposta verbale al club spagnolo.