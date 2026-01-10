Pubblicità
Francesco Schirru

Raspadori alla Roma? Massara conferma: "La trattativa esiste, vediamo domani"

Il direttore sportivo della Roma ha parlato di mercato prima della gara contro il Sassuolo, porte chiuse per Zirkzee: "Lo United ha chiuso il discorso visto il cambio dell'allenatore".

Il mercato per migliorare la rosa e puntare al top. La Roma è al lavoro per portare nuovi importanti elementi alla corte di Gasperini, il quale alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo ha ricordato come la squadra abbia bisogno di alcuni innesti per essere più competitiva.

In lotta per gli ottavi di Europa League e le prime posizioni in campionato, la Roma è concentrata sul fronte dei risultati al pari di quello di mercato, con diversi nomi nei tre reparti. Quello principale? L'attacco, viste le difficoltà del fronte offensivo.

Tra i nomi più importanti c'è quello di Jack Raspadori, per il quale la Roma sta spingendo da diverse settimane. Una trattativa confermata dal direttore sportivo Massara prima della sfida del 10 gennaio.

  • IL MERCATO DELLA ROMA

    "Raspadori? Trattativa che esiste, in un senso o nell'altro è in via di definizione. Plausibile che domani sia il giorno entro il quale avremo chiaro tutto lo scenario" ha affermato Massara a Dazn. "Siamo allineati? Certamente. Sempre bello quando la proprietà è a roma, sentiamo una vicinanza quotidiana. L'obiettivo è far crescere questa squadra e questo club".

    "Con Gasperini il confronto è costante. Rrobinio Vaz? Grande talento, ma in questo momento sembra una cosa abbastanza improbabile perché non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso c'è una concorrenza notevole. Zirkzee? Lo United ha chiuso ogni discussione di mercato, perché col cambio allenatore non vogliono fare movimenti e appare assai improbabile che cambino idea".

