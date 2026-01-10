Raspadori alla Roma? Massara conferma: "La trattativa esiste, vediamo domani"

Il mercato per migliorare la rosa e puntare al top. La Roma è al lavoro per portare nuovi importanti elementi alla corte di Gasperini, il quale alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo ha ricordato come la squadra abbia bisogno di alcuni innesti per essere più competitiva.
In lotta per gli ottavi di Europa League e le prime posizioni in campionato, la Roma è concentrata sul fronte dei risultati al pari di quello di mercato, con diversi nomi nei tre reparti. Quello principale? L'attacco, viste le difficoltà del fronte offensivo.
Tra i nomi più importanti c'è quello di Jack Raspadori, per il quale la Roma sta spingendo da diverse settimane. Una trattativa confermata dal direttore sportivo Massara prima della sfida del 10 gennaio.