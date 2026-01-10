Raspadori alla Roma? Massara conferma: "La trattativa esiste, vediamo domani"

"Raspadori? Trattativa che esiste, in un senso o nell'altro è in via di definizione. Plausibile che domani sia il giorno entro il quale avremo chiaro tutto lo scenario" ha affermato Massara a Dazn. "Siamo allineati? Certamente. Sempre bello quando la proprietà è a roma, sentiamo una vicinanza quotidiana. L'obiettivo è far crescere questa squadra e questo club".

"Con Gasperini il confronto è costante. Rrobinio Vaz? Grande talento, ma in questo momento sembra una cosa abbastanza improbabile perché non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso c'è una concorrenza notevole. Zirkzee? Lo United ha chiuso ogni discussione di mercato, perché col cambio allenatore non vogliono fare movimenti e appare assai improbabile che cambino idea".