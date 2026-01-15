Pubblicità
Raspadori Atalanta GFXGOAL
Nino Caracciolo

Raspadori all’Atalanta, è ufficiale: cifre, formula del trasferimento e durata del contratto

Giacomo Raspadori è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta: l’ex Napoli torna così in Italia dopo i sei mesi trascorsi in Spagna con l’Atletico Madrid. Le cifre e tutti i dettagli del trasferimento.

È durata solo sei mesi l’esperienza lontano dall’Italia per Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000, che solo la scorsa estate ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’Atletico Madrid, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta.

La società bergamasca ha deciso di puntare con decisione su di lui e il ragazzo – cercato con insistenza anche da Roma, Napoli e Lazio – ha scelto proprio il progetto nerazzurro per ripartire.

Di seguito il comunicato ufficiale e tutti i dettagli del trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atalanta: cifre e formula dell’affare.

  • IL COMUNICATO UFFICIALE

  • LE CIFRE DELL’AFFARE RASPADORI-ATALANTA

    Raspadori si trasferisce all’Atalanta a titolo definitivo (segnale di quanto il club creda nelle sue qualità) per 23 milioni di euro: 22 di parte fissa più unO di bonus. Un investimento dunque decisamente importante da parte del club nerazzurro.

  • IL CONTRATTO

    Raspadori si è legato all’Atalanta con un contratto fino al 30 giugno del 2030. L’attaccante classe 2000 andrà a guadagnare uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

  • RASPADORI TITOLARE O NO ALL’ATALANTA?

    Raspadori sarà uno dei titolari nelle rotazioni di Palladino. La duttilità dell’ex Napoli permette al tecnico nerazzurro di poterlo schierare in diverse posizioni: come uno dei due trequartisti alle spalle di Scamacca (con cui ha giocato insieme al Sassuolo nel 2021/2022, una stagione da record per entrambi), al fianco della prima punta o come sottopunta. All’occorrenza, Raspadori potrebbe giocare anche da centravanti, seppur con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Scamacca e Krstovic.

