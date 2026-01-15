Raspadori all’Atalanta, è ufficiale: cifre, formula del trasferimento e durata del contratto

È durata solo sei mesi l’esperienza lontano dall’Italia per Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000, che solo la scorsa estate ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’Atletico Madrid, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta.

La società bergamasca ha deciso di puntare con decisione su di lui e il ragazzo – cercato con insistenza anche da Roma, Napoli e Lazio – ha scelto proprio il progetto nerazzurro per ripartire.

Di seguito il comunicato ufficiale e tutti i dettagli del trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atalanta: cifre e formula dell’affare.