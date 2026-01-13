Pubblicità
Giacomo Raspadori Atletico MadridGetty Images
Andrea Ajello

Raspadori all'Atalanta, dove giocherà con Palladino: le nuove gerarchie in attacco e il fattore Lookman

Raspadori è il grande colpo dell'Atalanta per rinforzare l'attacco: l'ex Napoli si candida per essere fin da subito un titolare nei nerazzurri.

Giacomo Raspadori torna in Italia dopo pochi mesi dal suo trasferimento all'Atletico Madrid e vestirà la maglia dell'Atalanta; questa la scelta del giocatore che ha detto no alla Roma.

Un grande rinforzo per la squadra di Raffaele Palladino che aumenta così le armi a disposizione nel reparto offensivo che avrà cambiamenti importanti in questa sessione di mercato.

Sono infatti in uscita diversi giocatori come Samardzic, Maldini e lo stesso Lookman, il cui futuro rimane incerto. Ma come impatterà Raspadori sull'Atalanta?L'impianto di gioco non dovrebbe modificarsi, almeno nel modulo, ma sarà un titolare con Palladino e in che ruolo potrà farlo giocare il tecnico considerando la duttilità del giocatore?

  • AFFOLLAMENTO IN ATTACCO

    L'Atalanta, che già aveva un attacco numericamente importante tra centravanti e trequartisti, aggiunge un elemento non da poco alla lista. Oltre ai due 9, ovvero Scamacca e Krstovic, nella rosa nerazzurra ci sono De Ketelaere, Samardzic, Maldini, Sulemana e Lookman, senza considerare jolly come Pasalic e Zalewski.

    La concorrenza è quindi elevatissima nella Dea anche se è improbabile che a fine mercato rimarranno tutti questi uomini in rosa. Se già prima di Raspadori era plausibile almeno una partenza, adesso gli addii potrebbero anche essere più di uno. 

  • DOVE GIOCHERÀ RASPADORI NELL'ATALANTA

    Da sempre Raspadori ha dimostrato di essere un jolly offensivo, utilizzabile in diverse posizioni dell'attacco e in sistemi di gioco differenti. Da centravanti ad esterno a seconda punta, l'ex Napoli nel corso della sua carriera ha ricoperto un po' tutti i ruoli davanti.

    Nell'Atalanta di Palladino, che gioca con il 3-4-2-1, Raspadori dovrebbe agire principalmente come trequartista sul centro sinistra, agendo quindi un po' come seconda punta ma anche in certe situazioni più lateralmente. 

    Il tecnico però potrebbe utilizzarlo anche al centro dell'attacco in determinate partite o quando mancherà uno tra Scamacca e Krstovic, come ad esempio ora visto che il centravanti italiano è infortunato. 

  • RASPADORI TITOLARE? LE GERARCHIE NELL'ATALANTA

    Raspadori arriva all'Atalanta con l'idea di essere protagonista nella nuova squadra e l'investimento del club da 25 milioni di euro va in questa direzione. Poi ovviamente sarà il campo a dare le risposte con Palladino che farà le proprie valutazioni ma senza dubbio l'ex Sassuolo si candida per essere un titolare della squadra. 

    Partirà avanti rispetto ai vari Samardzic, Maldini e Sulemana, con De Ketelaere che invece è la certezza. Nelle ultime partite, senza Lookman, impegnato in Coppa d'Africa, Palladino ha utilizzato Zalewski in posizione più avanzata. Con Raspadori però, l'ex Inter potrebbe tornare ad agire sulla fascia lasciandogli il posto da trequartista. 

    Considerando i tanti impegni della squadra di Palladino, Raspadori giocherà sicuramente di più di quanto fatto nei primi mesi di questa stagione all'Atletico Madrid e ci sono tutte le condizioni affinché possa diventare una prima scelta. 

  • IL FATTORE LOOKMAN PER RASPADORI

    Tra i vari giocatori presenti in rosa e che contendono il posto a Raspadori merita un capitolo a parte Lookman; il nigeriano è attualmente con la Nigeria in Coppa d'Africa ma aumenta l'incertezza sul suo futuro.

    Lookman potrebbe davvero lasciare l'Atalanta a gennaio dopo essere stato ad un passo dall'addio già in estate, con le note vicende riguardanti l'Inter. Se così fosse, si aprirebbe tanto spazio per Raspadori. In caso contrario invece, l'italiano avrebbe una concorrenza importante, visto che il nigeriano parte proprio dalla zona di campo dove è più probabile che Palladino impiegherà Raspadori. 

