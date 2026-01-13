Raspadori all'Atalanta, dove giocherà con Palladino: le nuove gerarchie in attacco e il fattore Lookman

Giacomo Raspadori torna in Italia dopo pochi mesi dal suo trasferimento all'Atletico Madrid e vestirà la maglia dell'Atalanta; questa la scelta del giocatore che ha detto no alla Roma.
Un grande rinforzo per la squadra di Raffaele Palladino che aumenta così le armi a disposizione nel reparto offensivo che avrà cambiamenti importanti in questa sessione di mercato.
Sono infatti in uscita diversi giocatori come Samardzic, Maldini e lo stesso Lookman, il cui futuro rimane incerto. Ma come impatterà Raspadori sull'Atalanta?L'impianto di gioco non dovrebbe modificarsi, almeno nel modulo, ma sarà un titolare con Palladino e in che ruolo potrà farlo giocare il tecnico considerando la duttilità del giocatore?