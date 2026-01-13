Raspadori all'Atalanta, dove giocherà con Palladino: le nuove gerarchie in attacco e il fattore Lookman

L'Atalanta, che già aveva un attacco numericamente importante tra centravanti e trequartisti, aggiunge un elemento non da poco alla lista. Oltre ai due 9, ovvero Scamacca e Krstovic, nella rosa nerazzurra ci sono De Ketelaere, Samardzic, Maldini, Sulemana e Lookman, senza considerare jolly come Pasalic e Zalewski.

La concorrenza è quindi elevatissima nella Dea anche se è improbabile che a fine mercato rimarranno tutti questi uomini in rosa. Se già prima di Raspadori era plausibile almeno una partenza, adesso gli addii potrebbero anche essere più di uno.