Raspadori ai margini del Napoli ma indispensabile in Nazionale: perché Spalletti lo ha convocato

Italia vs Belgio

L'attaccante non trova spazio al Napoli con Conte ma Spalletti lo ha convocato e contro il Belgio potrebbe giocare titolare.

Le convocazioni in Nazionale, da sempre, sono uno dei temi più discussi dai tifosi. E anche stavolta alcune scelte di Spalletti hanno fatto rumore.

Tra queste c'è sicuramente la chiamata di Giacomo Raspadori, un pupillo del Ct che attualmente trova pochissimo spazio al Napoli.

Nonostante questo Spalletti, come detto, ha deciso di convocare Raspadori per gli impegni di Nations League contro Belgio e Israele lasciando fuori giocatori apparentemente più in forma. Due nomi? Mattia Zaccagni e Matteo Politano.

Ma perché Spalletti insiste su Raspadori?