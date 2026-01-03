Pubblicità
Rasmus Hojlund reborn GFX 16:9Getty/GOAL
Mark Doyle

Rasmus Hojlund è rinato: Antonio Conte ha riportato in auge il giocatore che ha deluso al Manchester United

Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, Rasmus Hojlund ha pubblicato una foto con il trofeo, accompagnata dalla didascalia: "Sembra proprio sia stata una grande decisione". Alcuni tifosi del Manchester United non l'hanno presa bene.

L'idea che sia più facile per gli attaccanti segnare in Serie A è ovviamente discutibile, ma i tifosi dei Red Devils avevano tutto il diritto di sottolineare che lasciare lo United non era stata realmente una "decisione" di Hojlund. Durante tutta l'estate, il danese ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimanere e "lottare per il suo posto in squadra", ma di fatto è stato costretto a lasciare Old Trafford dall'allenatore Ruben Amorim dopo l'acquisto di Benjamin Sesko per 74 milioni di sterline.

Tuttavia, anche se Hojlund alla fine ha avuto poca voce in capitolo nella sua uscita dal Manchester United, ciò che è già abbondantemente chiaro è che trasferirsi al Napoli sia stata la cosa migliore che potesse fare. "C'erano club più prestigiosi interessati" ai suoi servizi, secondo il direttore sportivo del Partenopei Giovanni Manna. Ma Hojlund ha ritenuto che il trasferimento al Maradona fosse "esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento della mia carriera". E sì, si è già rivelata una scelta azzeccata.

Infatti, il trasferimento a titolo definitivo per 38 milioni di sterline, che dipende dalla qualificazione alla Champions League, è praticamente "una formalità" agli occhi di Manna, perché mentre Sesko sta faticando ancora più di quanto abbia mai fatto il danese sotto Amorim, Hojlund è rinato in Italia grazie ad Antonio Conte.

  • SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    PRIMA MCTOMINAY, ORA HOJLUND

    Quando Hojlund ha segnato al suo debutto con il Napoli, Antonio Conte ha capito che Hojlund aveva tutte le carte in regola per ripercorrere lo stesso percorso di un altro ex United, Scott McTominay.

    La fortuna non c'entrava nulla, però. Conte è per certi versi figura controversa nel mondo del calcio, ma è soprattutto bravo a valorizzare le qualità dei giocatori e indubbiamente un grande allenatore. McTominay ha ammesso apertamente di essersi sentito "sottovalutato" a Manchester, dove è stato ripetutamente utilizzato come centrocampista difensivo e, in alcune occasioni, anche come difensore centrale. Conte, però, ha capito che lo scozzese aveva "il goal nel DNA" e non si è sbagliato visto che McTominay ha segnato 13 volte durante la stagione che ha portato alla conquista dello Scudetto.

    Naturalmente, Conte ha già dato prova di saper rivitalizzare un numero 9 che aveva fallito all'Old Trafford. Quando il tecnico l'italiano ha finalmente avuto la possibilità di lavorare con Romelu Lukaku all'Inter, dopo tre precedenti tentativi di ingaggiare l'attaccante durante la sua permanenza alla Juventus e al Chelsea, ha trasformato il gigante belga in uno degli attaccanti più efficaci del calcio mondiale, migliorando il suo gioco di spalle alla porta.

    Fondamentalmente, Conte è altrettanto fiducioso di poter fare lo stesso anche con Hojlund.

    "È un ragazzo di 22 anni che era in panchina al Manchester United", ha dichiarato entusiasta il tecnico del Napoli dopo il goal decisivo di Hojlund contro il Genoa il 5 ottobre. "Ha un margine di miglioramento significativo. Deve lavorare perché ha il potenziale per diventare una stella e lo sta dimostrando".

  • FBL-ENG-PR-USA-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    "LAVORARE DURAMENTE"

    Non si può negare che Hojlund abbia deluso durante i suoi due anni al Manchester United. A un certo punto della sua seconda stagione, ha giocato 21 partite senza segnare un goal. Rio Ferdinand era tra coloro che ritenevano che Hojlund fosse diventato troppo preoccupato di cercare di superare fisicamente gli avversari.

    "E' frustrante guardarlo perché cerca sempre di lottare con il difensore e di entrare in contatto", ha detto l'ex difensore centrale dello United a TNT Sports. "A volte [bisognerebbe] liberarsi dal contatto, così quando hai qualcuno contro di te è più facile prendere la palla e arrivare in area".

    Non è sempre stato così, però. Durante la sua stagione d'esordio, in cui è diventato il giocatore più giovane nella storia della Premier League a segnare in sei partite consecutive, si sono intravisti i lampi del potenziale per il quale lo United ha deciso di strapparlo all'Atalanta.

    Nonostante le difficoltà, Hojlund non ha mai perso la convinzione di poter essere determinante per lo United.

    "Sento di essere maturato molto e mi sento pronto per quello che mi aspetta", aveva dichiarato a luglio. "Sono ancora molto giovane. La gente a volte lo dimentica. Non tutti gli attaccanti segnano 100 gol all'età di 22 anni. Ma ho imparato molto, credo che si possa vedere dal mio gioco. Sto iniziando a crescere e a migliorare ancora di più nelle basi".

  • FBL-ITA-CUP-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    "DOMINANTE NEL SUO RUOLO"

    C'è stato sicuramente un notevole miglioramento nel suo gioco al Napoli, con David Neres che ha già segnato tre volte proprio su assist di Hojlund in questa stagione.

    "Conte gli dà fiducia e lo sta facendo crescere", ha dichiarato a TuttoNapoli Luca Nigriello, scout e membro dell'agenzia Sport Entertainment Group che rappresenta il calciatore danese. "Rasmus gioca, commette errori e impara. È diventato più affamato, più costante. È un camaleonte che si adatta a ciò che la squadra gli chiede e sta anche imparando cose nuove. È sempre stato un attaccante di profondità, come si è visto all'Atalanta. Ora sta aggiungendo movimenti più tipici dell'area di rigore, più simili a quelli di un punto di riferimento centrale, quasi come Lukaku".

    Non sorprende che Conte sia entusiasta del modo in cui Hojlund sta imparando a guidare meglio la linea, coinvolgendo gli altri nel gioco in ogni occasione, anche perché il suo amato Lukaku ha saltato gran parte della stagione finora a causa di un infortunio.

    "Da quando Hojlund è arrivato da noi, ha già fatto progressi fino a diventare un giocatore dominante in quel ruolo", ha spiegato Conte, "perché sta iniziando a capire le posizioni giuste da prendere, come difendere la palla, quando avvicinarsi o arretrare".

    Naturalmente, tutti i numeri 9 vengono giudicati in base alla loro percentuale di goal e, come ha sottolineato Hojlund con una strana analogia sul ketchup, i gol stanno ricominciando ad arrivare per lui.

  • Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    "MOLTO SIMILE A HAALAND"

    Il totale complessivo di nove goal di Hojlund non è certo eccezionale, anche se significa che gli manca solo una rete per eguagliare il suo totale complessivo della stagione 2024-25 realizzato con lo United, ma con la doppietta decisiva di domenica contro il Cremonese ha toccato quota cinque reti nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni.

    Di conseguenza, i paragoni con Erling Haaland non sembrano più così assurdi. Persino Kevin De Bruyne che ha affermato che Hojlund è "molto simile" al suo collega attaccante scandinavo.

    "Entrambi sono mancini e amano attaccare gli spazi", ha detto l'ex centrocampista offensivo del Manchester City, "e penso che Rasmus abbia molte qualità".

    È ovviamente un peccato che De Bruyne abbia subito un infortunio che potrebbe porre fine alla sua stagione mentre trasformava un rigore contro l'Inter due mesi fa.

  • Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "IL PROBLEMA ALLO UNITED NON ERA LUI"

    Tuttavia, Hojlund ha continuato a dare il meglio di sé anche senza i passaggi filtranti di De Bruyne, e questo è chiaramente dovuto al "fatto che ora gioca in una squadra funzionante e funzionale", come ha affermato l'allenatore della Danimarca Brian Riemer, mentre Sesko è a corto di assist nell'United di Amorim.

    "Onestamente credo che Hojlund sarebbe potuto essere un attaccante da 25 goal a stagione per il Manchester United", ha dichiarato Peter Schmeichel, icona dell'Old Trafford, a Sky Bet. "Il problema non era lui, ma il modo in cui giocava la squadra. Il sistema non era adatto a lui.

    Quando giocatori come [Alejandro] Garnacho o [Marcus] Rashford ricevevano la palla, cercavano solo di tirare. La palla al numero nove non arrivava mai, anche se Rasmus faceva ottime giocate.

    "I tifosi lo vedevano. Lo amavano perché lottava, correva, dava tutto e doveva giocare ogni partita perché non c'erano altri attaccanti. Ovviamente, quando un attaccante non segna, la gente lo sottolinea continuamente. Ma cosa poteva fare di più senza ricevere assist? Ho visto cosa è in grado di fare quando è in forma e riceve gli assist giusti".

    Al Napoli sta sicuramente ritrovando questo e ora sta sfruttando al massimo le opportunità che gli si presentano.

  • SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    "POTENZIALMENTE UNO DEI MIGLIORI 9 AL MONDO"

    Christian Vieri è convinto che Hojlund abbia tutte le carte in regola per diventare "uno dei cinque migliori attaccanti al mondo". "Sa segnare, ma sa anche attaccare in profondità e logorare le difese", ha dichiarato l'ex attaccante della Nazionale italiana alla Gazzetta dello Sport. "Ha un ottimo piede sinistro, è bravo di testa e ha un fisico possente".

    Giampaolo Pazzini, dal canto suo, afferma che Hojlund è, grazie a Conte, "il più forte attaccante della Serie A insieme a Lautaro Martinez".

    "Ha subito una trasformazione incredibile dal suo arrivo", ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter e del Milan a Sport Mediaset. "È sempre stato un buon giocatore, ma con un grande istinto, una grande potenza, era una specie di cavallo selvaggio.

    Ma Conte lo ha preso, lo ha educato e lo ha cresciuto. Ora è un attaccante fantastico perché gioca per la squadra, non commette un solo errore, non viene mai anticipato, gioca corto, gioca lungo, è feroce sotto porta.

    Ora è decisivo per tutta la partita e lo trovi anche a dare una mano in fase difensiva".

    Hojlund ha sicuramente un'etica del lavoro impressionante, il che non sorprende per qualcuno che idolatra Cristiano Ronaldo. Il connazionale Christian Eriksen ha sostenuto che Hojlund merita la sua attuale buona forma non solo per tutto quello che "ha passato allo United", ma anche per tutti gli sforzi che ha fatto dentro e fuori dal campo.

    È stato anche significativo che, quando ha segnato il suo primo gol con il Napoli, molti dei suoi ex compagni di squadra allo United, tra cui Bruno Fernandes e Harry Maguire, si sono affrettati a congratularsi con lui su Instagram con un post intitolato "Il primo giorno nel nuovo lavoro non ha deluso".

    Da allora ci sono stati alti e bassi, ma quando Hojlund afferma che entrare a far parte del Napoli di Conte era esattamente ciò di cui aveva bisogno in questo particolare momento della sua carriera, è impossibile non essere d'accordo. Lasciare lo United potrebbe non essere stata una sua decisione, ma si è indubbiamente rivelata una benedizione.

