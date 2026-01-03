L'idea che sia più facile per gli attaccanti segnare in Serie A è ovviamente discutibile, ma i tifosi dei Red Devils avevano tutto il diritto di sottolineare che lasciare lo United non era stata realmente una "decisione" di Hojlund. Durante tutta l'estate, il danese ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimanere e "lottare per il suo posto in squadra", ma di fatto è stato costretto a lasciare Old Trafford dall'allenatore Ruben Amorim dopo l'acquisto di Benjamin Sesko per 74 milioni di sterline.

Tuttavia, anche se Hojlund alla fine ha avuto poca voce in capitolo nella sua uscita dal Manchester United, ciò che è già abbondantemente chiaro è che trasferirsi al Napoli sia stata la cosa migliore che potesse fare. "C'erano club più prestigiosi interessati" ai suoi servizi, secondo il direttore sportivo del Partenopei Giovanni Manna. Ma Hojlund ha ritenuto che il trasferimento al Maradona fosse "esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento della mia carriera". E sì, si è già rivelata una scelta azzeccata.

Infatti, il trasferimento a titolo definitivo per 38 milioni di sterline, che dipende dalla qualificazione alla Champions League, è praticamente "una formalità" agli occhi di Manna, perché mentre Sesko sta faticando ancora più di quanto abbia mai fatto il danese sotto Amorim, Hojlund è rinato in Italia grazie ad Antonio Conte.