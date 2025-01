Rashford non si allena con il Manchester United, cosa succede ora e dove va: le ultime su Milan, Juve e pretendenti

Nel mirino del Milan, Rashford sarebbe stato proposto anche la Juventus. Ma le squadre che lo seguono non mancano.

Marcus Rashford sembra veramente in procinto di lasciare il Manchester United. Dopo essere stato escluso da Amorim, che preferisce puntare su altri colleghi nel reparto d'attacco dei Red Devils, la punta inglese è finito nel vortice del mercato che coinvolge diverse pretendenti tra cui due italiane, ovvero il Milan fresco vincitore della Supercoppa Italiana e la Juventus di Thiago Motta.

Rashford non si è allenato con il Manchester United e secondo i media inglesi più che l'influenza ufficiale sembra esserci un segnale di imminente cessione, soprattutto dopo che l'agente (e fratello) Dane è a Milano per un incontro con Moncada, Ibrahimovic e Furlani. C'è proprio Ibra a spingere per il suo ingaggio, dopo aver condiviso lo spogliatoio in Premier qualche anno fa.

Sarebbe stato proposto anche alla Juventus, ma la società bianconera non è in prima fila per Rashford, con Fullkrug più probabile in questo mercato di gennaio. L'inglese, comunque, non ha certo mercato solo in Italia, considerando le varie pretendenti che lo seguono con estremo interesse.