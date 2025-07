Marcus Rashford giocherà nel Barcellona: accordo verbale tra i blaugrana e il Manchester United, le visite saranno fissate nei prossimi giorni.

Il Barcellona batte un colpo in attacco: alla corte di Flick nella stagione 2025/26 ci sarà anche Marcus Rashford.

I contatti tra il club catalano e il Manchester United hanno prodotto i loro frutti: l'inglese volerà presto in Spagna, per poi essere annunciato in qualità di nuovo acquisto.

Sfuma definitivamente l'ipotesi di un passaggio alla Juventus, ovvero il club italiano che più di tutti ha pensato di portare Rashford in Serie A.