Rashford al Barcellona, Carroll al Liverpool e i 10 trasferimenti più "immeritati" nella storia del calcio

Rashford, dopo due anni complicati, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Barcellona: non è il primo a riuscire a cadere in piedi.

"Se si valuta la posizione di Marcus Rashford come calciatore professionista, da giovane ci si impegna per arrivare al vertice e giocare per club come il Manchester United, e quando ci si arriva, lo si apprezza. Non butta tutto via dicendo che si vuole andarsene. Trovo l'intera vicenda molto sconfortante", ha dichiarato Teddy Sheringham, leggenda del Manchester United, a Sky Bet quando gli è stato chiesto un parere sull'imminente trasferimento in prestito di Rashford al Barcellona.

"Dal mio punto di vista, passare dal Manchester United al Barcellona è un passo avanti che non si è meritato", ha aggiunto, ed è impossibile non essere d'accordo, soprattutto se si ripensa alle sue ultime due stagioni con la maglia dei Red Devils. Ha segnato solo 11 goal in 48 presenze in Premier League, ha infranto le regole disciplinari e alla fine ha perso il posto in squadra con l'arrivo di Ruben Amorim in panchina, cosa questa che lo scorso gennaio lo ha portato a trasferirsi in prestito all'Aston Villa.

Rashford ha fatto molto bene con i Villans, aiutandoli a raggiungere i quarti di finale di Champions League e a chiudere al sesto posto in Premier League, ma ha segnato solo quattro reti e alla fine non è stato riscattato, cosa questa che fondamentalmente non ha sorpreso. Secondo molti, Rashford si è avviato sul viale del tramonto ed è un attaccante strapagato e sopravvalutato che non aveva la mentalità giusta per raggiungere i massimi livelli.

Il Barcellona, però, non la vede così. I campioni di Spagna vedono in lui l'ultimo tassello del puzzle per conquistare la Champions League nella prossima stagione, un elemento da inserire in un attacco stellare che già prevede Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha.

Si tratta del trasferimento più immeritato di sempre? GOAL classifica le 10 principali operazioni che potrebbero meritarsi tale titolo: