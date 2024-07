Rapid Vienna-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Primo test di livello per il Milan di Fonseca: a Vienna sfida al Rapid prima della tournée americana.

Primo test di livello per il nuovo Milan di Fonseca. Archiviati i primissimi giorni di ritiro, i rossoneri voleranno a Vienna per affrontare il Rapid in amichevole.

Una sfida che alzerà il livello prima di volare in America dove ad attendere Tomori e compagni ci saranno i test contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

Di seguito tutte le info del match: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.