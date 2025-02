Ranking UEFA, perché la quinta italiana in Champions è ancora possibile dopo il sorteggio: tutto in bilico

Nonostante le eliminazioni di Juventus, Milan e Atalanta, la Serie A potrebbe ancora portare cinque squadre in Champions nel 2025/2026.

Non si può non dire che le eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus dalla Champions League non abbiano enormemente complicato la possibilità di avere cinque squadre italiane nel torneo anche nella prossima stagione. Si tratta di un dato oggettivo, ma l'addio alla possibilità derivante dalle sole quattro squadre rimaste non è certo definito e scritto nel destino.

Nonostante l'Italia si sia complicata alquanto in vista di una possibile conferma delle cinque squadre in Champions dal prossimo settembre, il sorteggio degli ottavi ha regalato nuove possibilità al movimento Serie A, attaccato alla consultazione del ranking UEFA dopo i risultati dei playoff quasi tutti negativi.

La quinta squadra in Champions anche nella prossima annata è possibile, tutto risulta essere in bilico in virtù dei tre sorteggi andati in scena venerdì 21 febbraio. Il Ranking UEFA vede attualmente l'Italia alle spalle di Spagna e Inghilterra, contendenti al posto in più. Perché? Non solo per l'attuale posizione ma in generale per il numero di squadre rimaste e partite di scena negli ottavi di marzo.