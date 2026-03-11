Ranking Uefa, ora per l’Italia la quinta squadra in Champions League è un miraggio: scenari e classifica

Le prime due nazioni classificate nel ranking europeo – punteggio generato dai risultati di tutti i club di una determinata Federazione nell’arco di una stagione – ottengono un posto extra in Champions. L'anno scorso hanno primeggiato Inghilterra e Spagna, l'anno prima era toccato anche all’Italia, con il Bologna quinto classificato in Serie A che ottenne il pass per giocare in Champions League.