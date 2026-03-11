Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta BayernGetty Images
Nino Caracciolo

Ranking Uefa, ora per l’Italia la quinta squadra in Champions League è un miraggio: scenari e classifica

La sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco ha fatto perdere ulteriore terreno all’Italia nel ranking Uefa per nazioni: il quinto posto extra in Champions si allontana in maniera quasi definitiva.

Pubblicità

Un ko che fa male, malissimo, non solo per l’Atalanta ma per tutto il movimento calcistico italiano.

Le pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco, 6-1 il finale, nell’andata degli ottavi di finale di Champions non solo estromette di fatto i nerazzurri dalla competizione, ma azzera quasi del tutto le possibilità di scavalcare la Germania al secondo posto nel ranking per nazioni.

E non si tratta di una cosa da poco, tutt’altro. Il ranking per Nazioni infatti premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione successiva.

  • POSTO EXTRA IN CHAMPIONS

    Le prime due nazioni classificate nel ranking europeo – punteggio generato dai risultati di tutti i club di una determinata Federazione nell’arco di una stagione – ottengono un posto extra in Champions. L'anno scorso hanno primeggiato Inghilterra e Spagna, l'anno prima era toccato anche all’Italia, con il Bologna quinto classificato in Serie A che ottenne il pass per giocare in Champions League.

    • Pubblicità

  • IL DIVARIO AUMENTA

    Con l’Inghilterra prima e già aritmeticamente certa di aver ottenuto un posto extra per la prossima stagione, la speranza dell’Italia (quarta nel ranking) era quella di riuscire a scavalcare la Germania (seconda). Ma il ko dell’Atalanta con il Bayern ha aumentato ancora di più il distacco, facendolo passare da-214 punti a -500 punti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FLEBILE SPERANZA

    Le speranze di riuscire a superare la Germania e piazzarsi subito dietro l’Inghilterra nella classifica finale del ranking sono davvero minime. Oltre al Bayern Monaco, i tedeschi hanno anche il Bayer Leverkusen ancora in corsa in Champions. 

    L’Italia, considerando l’Atalanta ormai fuori dalla principale competizione europea, può sperare nelle altre tre squadre in corsa in Conference League (la Fiorentina) ed Europa League (Bologna e Roma, avversarie negli ottavi)

  • LA CLASSIFICA

    Questa al momento la classifica con le prime 5 posizioni del ranking europeo per nazioni:

    1. Inghilterra: 22.402
    2. Germania: 17.857
    3. Spagna: 17.781
    4. Italia: 17.357
    5. Portogallo: 16.600
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0