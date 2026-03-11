Ranking Uefa, ora per l’Italia la quinta squadra in Champions League è un miraggio: scenari e classifica

Un ko che fa male, malissimo, non solo per l’Atalanta ma per tutto il movimento calcistico italiano.
Le pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco, 6-1 il finale, nell’andata degli ottavi di finale di Champions non solo estromette di fatto i nerazzurri dalla competizione, ma azzera quasi del tutto le possibilità di scavalcare la Germania al secondo posto nel ranking per nazioni.
E non si tratta di una cosa da poco, tutt’altro. Il ranking per Nazioni infatti premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione successiva.