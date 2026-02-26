Ranking UEFA, l'Atalanta tiene a galla l'Italia: ma per avere 5 squadre in Champions non si può più sbagliare

Un posto rimanente, per un solo campionato. I nodi del Ranking UEFA stanno per venire al pettine, dopo che la Premier League si è praticamente assicurata, nuovamente, una squadra in più nella prossima Champions League. Per il secondo slot extra, derivante dalla seconda posizione nella classifica, è invece lotta tra Germania, Spagna e forse, Italia. Sì, forse, perchè nonostante le eliminazioni di Napoli e soprattutto Inter e Juventus, la Serie A non dovrà più sbagliare un colpo per poter arrivare seconda nella graduatoria, derivante da vittorie, pareggi e passaggi del turno europei, ed avere così cinque compagini nel 26/27.

Roma e Atalanta sono agli ottavi europei, rispettivamente di Europa League e Champions, mentre nella serata di giovedì 26 febbraio proveranno a raggiungerle sia Bologna, dopo l'1-0 contro il Brann, e Fiorentina, che ha superato il Jagiellonia per 3-0. Anche una sola eliminazione farebbe crollare il castello delle speranze, tali almeno fino alla conclusione degli ottavi, quando si capirà meglio quale dei tre campionati potrà correre verso il secondo posto.

La vittoria dell'Atalanta non ha completamente messo a terra le possibilità italiane, di certo non alte come quelle di Spagna e Germania, che rispetto all'Italia possono contare su più squadre rimanenti e un punteggio superiore.