FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP
Francesco Schirru

Ranking UEFA, l'Atalanta tiene a galla l'Italia: ma per avere 5 squadre in Champions non si può più sbagliare

Quattro squadre italiane rimaste, con Bologna e Fiorentina impegnate nella serata di giovedì: l'Atalanta per ora salva la Serie A, ma al prossimo passo falso sarà, praticamente, finita.

Un posto rimanente, per un solo campionato. I nodi del Ranking UEFA stanno per venire al pettine, dopo che la Premier League si è praticamente assicurata, nuovamente, una squadra in più nella prossima Champions League. Per il secondo slot extra, derivante dalla seconda posizione nella classifica, è invece lotta tra Germania, Spagna e forse, Italia. Sì, forse, perchè nonostante le eliminazioni di Napoli e soprattutto Inter e Juventus, la Serie A non dovrà più sbagliare un colpo per poter arrivare seconda nella graduatoria, derivante da vittorie, pareggi e passaggi del turno europei, ed avere così cinque compagini nel 26/27.

Roma e Atalanta sono agli ottavi europei, rispettivamente di Europa League e Champions, mentre nella serata di giovedì 26 febbraio proveranno a raggiungerle sia Bologna, dopo l'1-0 contro il Brann, e Fiorentina, che ha superato il Jagiellonia per 3-0. Anche una sola eliminazione farebbe crollare il castello delle speranze, tali almeno fino alla conclusione degli ottavi, quando si capirà meglio quale dei tre campionati potrà correre verso il secondo posto.

La vittoria dell'Atalanta non ha completamente messo a terra le possibilità italiane, di certo non alte come quelle di Spagna e Germania, che rispetto all'Italia possono contare su più squadre rimanenti e un punteggio superiore.

  • LA CLASSIFICA DOPO LA CHAMPIONS

    1. Premier, 21.902 punti
    2. Germania, 17.428 punti
    3. Spagna, 17.031
    4. Italia, 16.857
    5. Portogallo, 16.600
  • VINCERE TUTTE LE PARTITE

    L'Italia ha bisogno di vincere tutte le partite da qui al termine della stagione per poter conquistare il secondo posto? Sì e no.

    Il punto non è solo conquistare successi e passaggi del turno dagli ottavi in avanti, sempre mettendo in conto che Bologna e Fiorentina superino i playoff, ma farlo contro le squadre dei campionati che puntano al secondo posto.

    Il successo dell'Atalanta è stato fondamentale proprio perché ottenuto contro una tedesca, e di fatto la Dea potrebbe ritrovarsi contro il Bayern negli ottavi: una gara che a quel punto potrebbe già decidere il destino italiano.

    Stesso discorso per il Bologna, che potrebbe sfidare il Friburgo negli ottavi. Un derby italiano, invece, sarebbe controproducente, perchè nonostante la possibilità di ottenere punti sicuri, eliminerebbe al 100% una squadra di Serie A.

    Infine la Fiorentina, che negli ottavi sfiderebbe una tra Strasburgo e Rakov, con l'eventualità Mainz nei quarti. Insomma, gli incroci contro la Germania saranno quelli che decideranno il secondo posto, con la Spagna in gioco contro squadre di altre nazionalità, specialmente Inghilterra: in questo senso la Serie A dovrà tifare la Premier, che come detto ha già praticamente uno slot assicurato.

  • IL PUNTEGGIO MASSIMO

    Attualmente a 16.857, l'Italia da regolamento vede il proprio punteggio totale diviso per le squadre in gioco dall'estate, dunque sette. 118 i punti conquistati fin qui, che saliranno nelle prossime gare, divisi sempre per sette, anche in caso di eliminazione di uno o più team tra Roma, Atalanta, Fiorentina e Bologna.

    Ogni vittoria vale 2 punti, ogni pareggio 1 punto, mentre ogni passaggio del turno può portare a 1.5, 1 e 0.5 punti a seconda che si tratti di Champions, Europa League e Conference. Vittorie e pareggi nei playoff valgono invece rispettivamente 1 e 0.5 punti.

    In questo contesto, Roma, Bologna, Atalanta e Fiorentina dovrebbero ottenere almeno 40 punti, qualora arrivi la semifinale e/o finale dei tre rispettivi tornei: ottenendo meno, il secondo posto risulterebbe praticmente impossibile.

  • LE SQUADRE RIMASTE

    • Liga, cinque
    • Bundesliga, sei
    • Serie A, quattro
    • Liga portoghese, tre
