Ranking UEFA, si ricomincia: tre giorni di partite fondamentali per la quinta italiana in Champions

Champions ed Europa League, si riparte. Ricominciano i gironi continentali, dopo che quello di Conference, con la Fiorentina ai playoff, ha chiuso i battenti a fine 2025. Con il ritorno dei gruppi, riparte anche la caccia ai primi due posti nella classifica del ranking UEFA, quelli che a fine annata porteranno due tornei continentali ad avere una squadra in più nella prossima Champions League.
Il regolamento è noto: pareggi, vittorie e passaggi di turno dal girone alla finale permettono alle squadre di mettere in cascina dei punti per il proprio campionato, disegnando così la classifica del Ranking UEFA. La somma dei punti ottenuta dalle varie squadre viene divisa per il numero di team iniziale nei tre tornei, anche se nel frettempo questi sono stati eliminati.
La Fiorentina si è assicurata i playoff e la possibilità di proseguire in Conference, ora tocca al resto delle italiane: tra martedì 20 e giovedì 22 gennaio scendono in campo Napoli, Juventus, Inter, Atalanta, Bologna e Roma, tutte in gioco per accedere agli ottavi o al massimo agli spareggi. Più squadre italiane andranno avanti, più salirà la possibilità di vederne cinque in Champions nel 2026/2027, come già capitato lo scorso anno in seguito al primo posto nella classifica del Ranking UEFA.