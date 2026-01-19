Pubblicità
Dimarco Lautaro Inter
Francesco Schirru

Ranking UEFA, si ricomincia: tre giorni di partite fondamentali per la quinta italiana in Champions

Italia all'inseguimento dei primi due posti nella classifica del Ranking UEFA, a fine stagione varranno una squadra in più nella prossima Champions League.

Champions ed Europa League, si riparte. Ricominciano i gironi continentali, dopo che quello di Conference, con la Fiorentina ai playoff, ha chiuso i battenti a fine 2025. Con il ritorno dei gruppi, riparte anche la caccia ai primi due posti nella classifica del ranking UEFA, quelli che a fine annata porteranno due tornei continentali ad avere una squadra in più nella prossima Champions League.

Il regolamento è noto: pareggi, vittorie e passaggi di turno dal girone alla finale permettono alle squadre di mettere in cascina dei punti per il proprio campionato, disegnando così la classifica del Ranking UEFA. La somma dei punti ottenuta dalle varie squadre viene divisa per il numero di team iniziale nei tre tornei, anche se nel frettempo questi sono stati eliminati.

La Fiorentina si è assicurata i playoff e la possibilità di proseguire in Conference, ora tocca al resto delle italiane: tra martedì 20 e giovedì 22 gennaio scendono in campo Napoli, Juventus, Inter, Atalanta, Bologna e Roma, tutte in gioco per accedere agli ottavi o al massimo agli spareggi. Più squadre italiane andranno avanti, più salirà la possibilità di vederne cinque in Champions nel 2026/2027, come già capitato lo scorso anno in seguito al primo posto nella classifica del Ranking UEFA.

  • L'ATTUALE CLASSIFICA DEL RANKING

    1. Polonia, 13.625 punti
    2. Inghilterra, 13.486 punti
    3. Germania, 12.285 punti
    4. Cipro, 11.406
    5. Italia, 11.250 punti
    6. Spagna, 11.218 punti
    7. Francia, 10.714
    8. Portogallo, 10.600 punti
    9. Danimarca, 9.500 punti
    10. Grecia, 9.500 punti
  • UNA TRE GIORNI CHE VALE TANTISSIMO

    Essendo tutte vicine alla qualificazione, sia direttamente agli ottavi, sia per il turno precedente dei playoff, le sei italiane impegnate nella tre giorni europea potrebbero portare una grossa quantità di punti in grado di avvicinare il secondo posto.

    Il regolamento della classifica prevede che non siano considerate solamente vittorie, pareggi e passaggi del turno, ma bensì anche il preciso piazzamento finale che permette il passaggio del turno. Significa che al termine del settimo e penultimo turno le squadre sicure di playoff e ottavi partiranno da una base di punteggio, che potrebbe incrementare al termine dell'ultima gara con la precisa definizione del posizionamento.

    Per sperare nella squadra in più l'Italia deve qualificare tutte e sei le squadre alla fase ad eliminazione diretta, soprattutto agli ottavi, una fase che alcune rappresentanti di Serie A sono già praticamente certe di non potere, per ora, raggiungere.

  • POLONIA E CIPRO SUPERATE

    Polonia e Cipro hanno chiuso il 2025 rispettivamente al primo e al quarto posto in classifica, ma dopo la conclusione del settimo turno saranno superate.

    La Polonia può contare solamente su squadre in Conference League, torneo che ha già concluso la fase a gironi e che non verrà disputato dunque nella giornata di giovedì, mentre Cipro può contare solo sul Pafos oltre a due squadre in Conference, ragion per cui anche questa federazione non potrà usufruire di grossi cambiamenti in graduatoria.

    A meno di sorprese l'Inghilterra scavalcherà la Polonia, che potrebbe rimanere al secondo posto davanti alla Germania, mentre Italia, Spagna e forse Francia dovrebbero superare Cipro.

  • I PUNTI DELLE ITALIANE

    Attualmente l'Atalanta è la squadra italiana che ha portato più punti alla Serie A, mentre Bologna e Roma sono quelle che hanno contribuito in misura minore agli attuali 78.750 punti e al coefficente di 11.250.

    L'Atalanta è l'unica squadra tra quelle impegnate martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio ad aver un posto assicurato almeno agli spareggi e per questo motivo è sicura di portare alla Serie A almeno 0.500 bonus oltre ai 6 assegnati per la partecipazione al girone di Champions e ai 9 derivanti da vittorie e pareggi. Lo 0.500, di fatto, può salire notevolmente a seconda della posizione finale che verrà definita tra settimo e ottavo turno.

    L'Inter è la seconda miglior squadra italiana in termini di punteggio e contro l'Arsenal potrebbe anch'essa guadagnare almeno 0.500, derivanti dalla certezza di giocare almeno i playoff. Stesso discorso per Napoli e Juventus, più in basso in classifica ma a caccia dei playoff e non ancora ufficialmente tagliate fuori dagli ottavi.

    Qualora Atalanta e Inter, le più probabili, accedano direttamente agli ottavi, porterebbero all'Italia tra i 4 e i 6 punti bonus a testa, a dir poco fondamentali per scalare la classifica. L'attuale posizione di Napoli e Juventus potrebbe portare ulteriori 2-3 punti.

    Rispetto alla Champions, l'Europa League non regala alle squadre qualificate al girone punti bonus base (6), ma come il massimo torneo permette alle qualificate a ottavi e playoff di riceverne in base alla posizione, dai 6 della prima agli 0.250 della 24esima.

    In mezzo ai mille calcoli della vigilia, una sola sicurezza: al termine di ognuna delle tre giornate il quadro sarà più chiaro. Italia pronta alla battaglia.

