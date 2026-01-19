Ranking UEFA, si ricomincia: tre giorni di partite fondamentali per la quinta italiana in Champions

Attualmente l'Atalanta è la squadra italiana che ha portato più punti alla Serie A, mentre Bologna e Roma sono quelle che hanno contribuito in misura minore agli attuali 78.750 punti e al coefficente di 11.250.

L'Atalanta è l'unica squadra tra quelle impegnate martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio ad aver un posto assicurato almeno agli spareggi e per questo motivo è sicura di portare alla Serie A almeno 0.500 bonus oltre ai 6 assegnati per la partecipazione al girone di Champions e ai 9 derivanti da vittorie e pareggi. Lo 0.500, di fatto, può salire notevolmente a seconda della posizione finale che verrà definita tra settimo e ottavo turno.

L'Inter è la seconda miglior squadra italiana in termini di punteggio e contro l'Arsenal potrebbe anch'essa guadagnare almeno 0.500, derivanti dalla certezza di giocare almeno i playoff. Stesso discorso per Napoli e Juventus, più in basso in classifica ma a caccia dei playoff e non ancora ufficialmente tagliate fuori dagli ottavi.

Qualora Atalanta e Inter, le più probabili, accedano direttamente agli ottavi, porterebbero all'Italia tra i 4 e i 6 punti bonus a testa, a dir poco fondamentali per scalare la classifica. L'attuale posizione di Napoli e Juventus potrebbe portare ulteriori 2-3 punti.

Rispetto alla Champions, l'Europa League non regala alle squadre qualificate al girone punti bonus base (6), ma come il massimo torneo permette alle qualificate a ottavi e playoff di riceverne in base alla posizione, dai 6 della prima agli 0.250 della 24esima.

In mezzo ai mille calcoli della vigilia, una sola sicurezza: al termine di ognuna delle tre giornate il quadro sarà più chiaro. Italia pronta alla battaglia.