Ranking UEFA, cinque squadre in Champions non solo per l'Italia: Francia, Germania e Inghilterra si giocano il secondo posto

La Germania si avvicina al quinto posto in Champions, ma non è ancora matematico: residue speranze per Francia e Inghilterra, Spagna out.

L'Italia avrà cinque squadre in Champions, ora spazio al secondo bonus. Dopo l'ufficialità del team in più per la Serie A nel 2024/2025, a contendersi l'altro 'premio' della nuova rinnovata competizione europea sono tre nazioni, ovvero Francia, Germania e Inghilterra.

Esclusa la Spagna, rimasta in gioco solo con il Real Madrid e matematicamente fuori dalla lotta per il secondo posto e le cinque squadre in Champions, in piena lotta ci sono Francia e soprattutto le solite Germania ed Inghilterra, decise a conquistare più trofei tra Champions, Europa League e Conference.

La Francia può contare su PSG e Marsiglia tra le migliori dodici rimaste dei tre tornei, mentre l'Inghilterra ha a sorpresa il solo Aston Villa ancora in gioco. Per la Germania, la favorita per lo slot Champions, il quadro attuale parla di Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.