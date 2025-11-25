Pubblicità
Francesco Schirru

Riparte la corsa alla quinta squadra in Champions: come sta andando l'Italia fin qui nel Ranking UEFA

Ranking UEFA, la Serie A punta allo slot in più nella prossima Champions: attualmente è quinta, ma solamente le prime due in classifica avranno questa opportunità.

La sosta delle Nazionali è alle spalle, così come il 12esimo turno di Serie A. Per le sette squadre italiane impegnate in campo europeo è tempo di pensare al girone unico, con la possibilità di ottenere punti in chiave fase ad eliminazione diretta e per l'eventuale quinta squadra nella prossima Champions: riparte la corsa nel Ranking UEFA.

Dopo aver avuto cinque squadre in Champions nella passata annata, per l'attuale la Serie A non è riuscita a potare un team in più oltre alle prime quattro classificate dello scorso massimo torneo italiano. Ora ci riprova, inseguendo le prime della graduatoria: al termine dell'annata, come noto, verranno premiati i campionati che hanno ottenuto primo o secondo posto nel Ranking UEFA.

In base alle vittorie, ai pareggi e ai vari passaggi alla fase successiva di Champions, Europa League e Conference, le varie nazioni che partecipano ai tornei con le proprie squadre ottengono dei punti, che sommti creano la classifica per determinare le prime due e dunque gli slot in più nel 2026/2027.

  • L'ATTUALE CLASSIFICA DEL RANKING

    1. Inghilterra, 9.944 punti
    2. Germania, 8.857 punti

    Spagna, 8.375 punti

    Cipro, 8.250 punti

    Italia, 8.142 punti

    Portogallo, 8.000 punti

    Polonia, 7.875 punti

    Danimarca, 7.625 punti

    Francia, 6.642 punti

    Turchia, 6.200 punti

    AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE, ore 15:12

  • LE SETTE ITALIANE IN GIOCO

    L'Inter è di gran lunga la miglior squadra in Europa, tra le sette italiane impegnate. Ben 14 dei punti ottenuti sono arrivati grazie ai nerazzurri, e gli stessi colori sono per il secondo maggior contribuente: l'Atalanta, con 11.

    Juventus e Napoli hanno portato 9 punti, mentre la Fiorentina 6. Roma e Bologna chiudono con 4. 

    La maggior parte dei punti ottenuti da Juventus e Napoli, però, è arrivata prima del girone, ovvero con i 6 assegnati in virtù della qualificazione alla Champions: sul campo, bianconeri e azzurri sono quelli che hanno fatto peggio, con appena 3.

    Il regolamento prevede che la somma dei punti venga poi divisa per il numero di squadre in gioco, dunque 57 per 7: attualmente il coefficente dell'Italia è di 8.142, che la pone al quinto posto in Europa.

  • GIORNATA FONDAMENTALE

    Il quinto turno di Champions ed Europa League, così come il quarto di Conference. Siamo arrivati a questo punto e l'Italia, a dir poco altalenante in questi primi mesi, non può più sbagliare.

    Uno o più passi falsi tra il 25 e il 27 novembre allontanerebbe la possibilità di giocare gli ottavi e persino i playoff: qualora l'Italia non ottenga almeno cinque-sei qualificate ai turni successivi, lottare per il quinto posto nella prossima Champions risulterà praticamente impossibile.

    Anche in caso di eliminazione di diverse squadre, infatti, la somma dei punti viene comunque divisa per sette, ovvero il numero di club presenti al via del torneo.

    Tutte e sette le italiane sono in lotta per arrivare agli ottavi direttamente o per accedere ai playoff, ma Napoli, Bologna e Juventus sono attualmente in bilico tra la zona eliminazione e quella che porta agli spareggi.

  • ALTRI ATTORI SULLA SCENA

    L'Italia è al quinto posto e deve inseguire l'Inghilterra capolista, già favorita per confermare una squadra in più nella prossima Champions, nonchè la Germania seconda e la Spagna terza.

    Premier, Bundesliga e Liga sono in lotta per i primi due posti, al quale l'Italia spera di puntare nelle prossime giornate. In questa battaglia tra big ormai consueta, però, bisogna fare i conti anche con altri attori sulla scena del Ranking.

    Al quarto posto c'è a sorpresa Cipro, con tre squadre su quattro ancora in gioco (l'Aris Limassol è stata eliminata), mentre al sesto il Portogallo. Nella top ten anche la Polonia, con quattro team su quattro in lotta nei gironi unici, la Danimarca e la Turchia. Delude fin qui la Francia, che nonostante il PSG si trova nona.

