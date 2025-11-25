Riparte la corsa alla quinta squadra in Champions: come sta andando l'Italia fin qui nel Ranking UEFA

La sosta delle Nazionali è alle spalle, così come il 12esimo turno di Serie A. Per le sette squadre italiane impegnate in campo europeo è tempo di pensare al girone unico, con la possibilità di ottenere punti in chiave fase ad eliminazione diretta e per l'eventuale quinta squadra nella prossima Champions: riparte la corsa nel Ranking UEFA.
Dopo aver avuto cinque squadre in Champions nella passata annata, per l'attuale la Serie A non è riuscita a potare un team in più oltre alle prime quattro classificate dello scorso massimo torneo italiano. Ora ci riprova, inseguendo le prime della graduatoria: al termine dell'annata, come noto, verranno premiati i campionati che hanno ottenuto primo o secondo posto nel Ranking UEFA.
In base alle vittorie, ai pareggi e ai vari passaggi alla fase successiva di Champions, Europa League e Conference, le varie nazioni che partecipano ai tornei con le proprie squadre ottengono dei punti, che sommti creano la classifica per determinare le prime due e dunque gli slot in più nel 2026/2027.