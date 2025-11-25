Riparte la corsa alla quinta squadra in Champions: come sta andando l'Italia fin qui nel Ranking UEFA

L'Inter è di gran lunga la miglior squadra in Europa, tra le sette italiane impegnate. Ben 14 dei punti ottenuti sono arrivati grazie ai nerazzurri, e gli stessi colori sono per il secondo maggior contribuente: l'Atalanta, con 11.

Juventus e Napoli hanno portato 9 punti, mentre la Fiorentina 6. Roma e Bologna chiudono con 4.

La maggior parte dei punti ottenuti da Juventus e Napoli, però, è arrivata prima del girone, ovvero con i 6 assegnati in virtù della qualificazione alla Champions: sul campo, bianconeri e azzurri sono quelli che hanno fatto peggio, con appena 3.

Il regolamento prevede che la somma dei punti venga poi divisa per il numero di squadre in gioco, dunque 57 per 7: attualmente il coefficente dell'Italia è di 8.142, che la pone al quinto posto in Europa.