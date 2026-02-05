Ranieri sul futuro di Dybala e Pellegrini: "La Roma deve abbassare il monte ingaggi, altrimenti ci si saluta"

Claudio Ranieri, attuale senior advisor della Roma, oltre a svelare i dialoghi tra la Roma e Francesco Totti, nell'intervista rilasciata a Sky Sport ha toccato molti temi.
Il dirigente del club giallorosso si è soffermato sul rapporto tra Gian Piero Gasperini e il ds Ricky Massara, sottolineando le richieste del tecnico per quanto riguarda il mercato.
Una questione centrale nell'intervista di Ranieri è stata quella relativa a Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi in scadenza con la Roma e il cui futuro è più che mai incerto.