Ranieri sul futuro di Dybala e Pellegrini: "La Roma deve abbassare il monte ingaggi, altrimenti ci si saluta"

Sui Friedkin e il coinvolgimento della proprietà: "Mi sembra che il nuovo stadio dica già ampiamente quanto sono coinvolti. Hanno preso un allenatore per tre anni e la richiesta è stata: vorremmo arrivare in Champions League, starci e poi ci sarà l'anno per vincere lo scudetto. Questo è il loro modo di operare. Stiamo costruendo e stiamo crescendo. A fine anno dobbiamo vedere: che cosa abbiamo fatto. Ma mi riferisco al portare certi giocatori, il nostro allenatore ne ha chiesti 15-16, a un certo livello. E sotto questo aspetto noi, e parlo di società e dell'allenatore, siamo tutti uniti".