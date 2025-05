Ranieri saluta con il sorriso: "La squadra ha sempre dato tutto, a breve ripenserò alla mia carriera"

Il tecnico giallorosso all'ultima gara da allenatore in carriera: "Tra qualche mese penserò a tutto quello che ho fatto".

Claudio Ranieri saluta lasciando la Roma in Europa League e al quinto posto, a una sola lunghezza di distanza dalla Juventus che invece si prende la Champions League.

Un piccolo rammarico per l'ormai ex allenatore dei giallorossi, che però nel post partita a DAZN si concentra sul grande lavoro svolto dal momento in cui è tornato per la terza volta come guida tecnica a Trigoria.

Enigmatico ancora una volta invece sul discorso futuro allenatore, con la Roma che ancora non ha annunciato chi sarà il suo sostituto.